La porta per il teatrino resta chiusa: "Costretti a passare da un privato"

Per aprire quella porta che darebbe libero accesso al giardino pubblico di Novilara non sono bastati 17 anni. Quando il Comune o il quartiere vogliono organizzare una iniziativa che abbia come scenario il teatrino, sono costretti a far passare gli spettatori dentro la casa di un privato cittadino. Il quale, da 17 anni, cortesemente, subisce i tempi e i modi assurdi della burocrazia italiana.

Tanto che la prima cosa da fare qualora servisse sfruttare il teatrino di Novilara è quella di informarsi con il privato cittadino riguardo ai suoi spostamenti: se l’iniziativa dovesse cadere quando il cittadino è fuori, in vacanza o in trasferta per lavoro, semplicemente non si fa o si rimanda. "E’ una situazione a dir poco surreale – spiega il consigliere comunale Daniele Malandrino (Fd’I) – e se vogliamo non priva di rischi dal momento che il muro dove si dovrebbe aprire l’accesso al bene pubblico deve essere ristrutturato. Infatti è pericolante e il Comune ha commissionato, a dicembre 2023, un progetto di risistemazione complessiva".

Per arrivare a questo progetto ci sono voluti 17 anni: a tanto indietro nel tempo bisogna risalire per trovare l’atto di donazione al patrimonio comunale da parte dei proprietari del giardino che fa da quinta al teatrino. Dopo la donazione la questione è finita nel dimenticatoio, sepolta tra le carte, nonostante le pressioni dei cittadini che avrebbero voluto godere liberamente del giardino e del teatrino. "Dopo le pressioni bipartisan – testimonia Malandrino – siamo arrivati ad avere un progetto (maggio 2024) di recupero e ad avere la via che costeggia il muro transennata per pericolo crollo. Se c’è un crollo i mattoni potrebbero danneggiare le tubature del gas che portano il riscaldamaento nelle abitazioni: in quel punto sono esterne. Quando ho chiesto perché, un anno dopo, è ancora tutto fermo, visto che a bilancio c’erano 40mila euro per sistemare il muro e aprire la porta, sono rimasto basito dalla risposta: la Sovrintendenza non vuole che apriamo la porta. Ci ha detto di continuare a passare per la casa del privato. Follia pura".

Il Comune ha obiettato alla Sovrintendenza l’impossibilità di accogliere quella modalità chiedendo un sopralluogo congiunto per valutare soluzioni sostenibili. La Sovrintendenza ha chiesto di fare ulteriori indagini. "Una richiesta per cui non basteranno più i 40mila euro previsti. Il pericolo è doppio: o crolla il muro oppure staremo fermi altri 20 anni".