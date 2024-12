La Prefetta premia la storica azienda. Sessant’anni a dare luce alla città. L’impresa della ditta Zolfanelli

Con i suoi sessant’anni di attività ha attraversato la storia della città dal grande boom economico e fino ai giorni nostri, impersonando lo spirito imprenditoriale pesarese che muove dalla famiglia e arriva alla società, a volte con slanci di generosità che, unitamente ad altre aziende, portano a dare contributi determinanti per la conclusione di opere quali la piscina di via Togliatti, il tribunale o il vecchio palas ora Auditorium Scavolini. Sergio Zolfanelli e la sua famiglia, titolari della storica azienda di impianti elettrici, sono stati premiati dalla Prefetta Emanuela Saveria Greco per i primi 60 anni di attività: "E’ un riconoscimento che ci onora e che riassume una vita spesa per la collettività, al servizio della gente. Siamo una famiglia pesarese prima di tutto, che ha vissuto il suo lavoro dentro una città in senso pieno, restando sempre titolare dell’impresa, cercando di dare un piccolo contributo ogni volta che siamo stati chiamati in causa. Penso, tra l’altro, al nuovo tribunale, al nuovo impianto di via Togliatti, all’auditorium Scavolini, opere che abbiamo affrontato assieme ad altre aziende con spirito di servizio. E sono contento che i miei figli e la mia famiglia continuino ora l’opera che ho iniziato sessant’ani fa", dice Sergio Zolfanelli, presidente dell’azienda di cui è amministratore delegato il figlio Francesco Zolfanelli: "Laureato – dice Sergio – mio figlio dopo tre mesi era con noi, da 25 anni è con noi e ha migliorato notevolmente la qualità dell’azienda facendole fare un notevole salto in avanti". Tutto iniziò 60 anni fa in via Filangeri: "Un botteghino di trenta metri quadrati – racconta Sergio – ma già lavoravano per le imprese importanti come Giorgi e Montagna. L’albergo Continental e l’albergo Nettuno sono stati tra le prime imprese in cui ci siamo cimentati. Tra gli altri abbiamo realizzato anche gli impianti elettrici del complesso dell’Edilstato e degli stabilimenti di Alberta Ferretti a Cattolica per la quale ancora lavoriamo. Lavori che presupponevano anche un avanzamento tecnologico rispetto al passato. Abbiamo dato luce anche alla multisala Giometti, all’hotel Excelsior, e sono nostre anche le luci dei parcheggi del cimitero centrale. Pronti per altre sfide"

Davide Eusebi