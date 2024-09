La preside Claudia Guidi va in pensione, il saluto

Si chiude un capitolo per il liceo Laurana - Baldi di Urbino, la preside Claudia Guidi va in pensione. Una vita, la sua, dedicata all’istruzione e ai mille progetti per la ’sua’ scuola. "Abbiamo sperato che la nostra dirigente Guidi potesse restare con noi ancora un altro anno, ma, al mancato esaudirsi di ciò, a noi, docenti e personale del Laurana-Baldi, preme salutare chi per più di un decennio ci è stata guida e compagna. Fin dal suo arrivo ben chiara è stata l’idea di scuola che aveva in mente – ricordano i colleghi –: una scuola in cui i ragazzi stessero bene, capace di ascoltare le famiglie, una scuola aperta alle dinamiche della realtà circostante. E nel corso degli anni i fatti hanno dato ragione a questa visione, poiché oggi vediamo un istituto cresciuto, sia in termini di formazione degli studenti, sia, di conseguenza, in termini di numero di iscrizioni. Grazie all’ampliamento dell’offerta formativa promosso dalla nostra preside, di anno in anno l’utenza è aumentata sempre più e si sono creati profondi legami con il territorio circostante: basti pensare all’apertura dell’indirizzo per le Scienze umane con lo spagnolo (primi nella città ad attivarlo), ai laboratori di teatro pomeridiani, all’apertura della nostra biblioteca a tutta la cittadinanza e al progetto ’Pedagogia e Carnevale’ per le vie della città. Non possiamo non citare i soggiorni studio e gli scambi internazionali, che hanno permesso agli studenti e studentesse di divertirsi, conoscere varie culture e fare nuove amicizie, da Dublino, Londra, Edimburgo, Czestochowa fino a Lleida ed Almeria. Rilevante è stata la scelta di adottare in un corso dell’istituto la metodologia educativa finlandese, che ha reso il Laurana Baldi una delle poche scuole superiori della provincia con questa offerta".

Claudia Guidi, con il congedo, lascerà un vuoto ma anche un terreno fertile per nuovi progetti: "Grazie preside, perché con la tua instancabile passione hai creato una comunità scolastica".