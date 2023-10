La preside del ’Volponi’: "Babbini non era di ruolo"

La preside dell’Istituto Volponi Maria Lorena Farinelli precisa che "Simone Babbini non è un collaboratore scolastico dell’Istituto Volponi di Urbino. Ha preso servizio per un solo giorno in quanto chiamato da graduatoria per una sostituzione breve. L’Ufficio scolastico, cui la sottoscritta ha fornito dettagliata relazione, sta valutando di adottare le necessarie e conseguenti misure in base alla gravità del suo agire".

Babbini ha fatto in tempo a lavorare lunedì scorso all’istituto Volponi. Poi è finito in cella