La preside si attiva: "Sicurezza prima di tutto. Aspettiamo la Provincia"

"Abbiamo richiesto alla Provincia un intervento immediato per valutare la sicurezza del nostro istituto. Stiamo aspettando lunedì per il sopralluogo". La preside dell’istituto Bramante-Genga Cinzia Biagini non ha perso tempo e ieri mattina, poco dopo la caduta dell’infisso dall’aula che si trova sopra l’ingresso principale, si è messa in contatto con gli uffici della Provincia per chiedere un’azione rapida. "Nel frattempo, cautelativamente, l’aula da cui è caduta la finestra è stata chiusa e i ragazzi sono stati trasferiti in un’altra stanza. Abbiamo verificato con il nostro personale interno che le altre finestre fossero fisse". Non è la prima volta che nell’istituto Bramante-Genga accade un fatto simile. Nel 2023, infatti, un altro infisso era caduto nella strada sottostante. "In quel caso, però, era finito su un motorino che si trovava nel parcheggio sottostante. Anche quella volta la Provincia era intervenuta e a seguito di quell’episodio era stato eseguito un importante intervento di manutenzione". Quanto accaduto ieri riporta l’attenzione sulla necessità di una sicurezza maggiore degli edifici scolastici, in particolare della zona del Campus. "Gli studenti che gravitano in quest’area – commenta la preside – sono circa cinquemila. E la costruzione di questi edifici risale all’incirca allo stesso periodo. Per poter cambiare tutte le finestre la Provincia dovrebbe spendere cifre importanti. La sicurezza, però, dovrebbe venire prima di tutto, nei confronti dei ragazzi, del personale della scuola e delle persone che transitano in questa zona".

ant. mar.