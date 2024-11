La pressione della modernità sul destino della Chiesa cattolica

Dopo i lunghi trionfi del Medioevo, i secoli della modernità segnano un declino per la Chiesa? Tra la Riforma protestante, che sottrae alla curia romana certe aree dell’Europa settentrionale, e poi l’Illuminismo e il regalismo dei sovrani, anche cattolici, che nel XVIII secolo restringe la Chiesa nell’ambito del diritto comune, il percorso sembra tracciato: "I secoli moderni sono una crociata contro il Cristianesimo", scriveva cent’anni fa José Ortega y Gasset. Ma è vero, e fino a che punto?

Se ne parla oggi alle ore 17,15 nella biblioteca “San Giovanni“ di Pesaro, dove Cesare Bovinelli, monaco camaldolese di Fonte Avellana, presenta il volume di Giovanni Santarelli e Samuele Giombi intitolato “Riforme religiose e rivoluzioni politiche. La chiesa nella modernità (1450-1815)“. La presentazione è organizzata dalla Società pesarese di studi storici. Si tratta del terzo volume di un’opera pensata in quattro tomi, che percorre anno per anno i principali avvenimenti legati alla storia della Chiesa. Il libro ha un andamento sinottico: gli eventi sono sinteticamente descritti nel più ampio contesto dei contemporanei eventi storici, siano questi più propriamente politico-istituzionali oppure legati al mondo delle altre religioni monoteistiche, senza però dimenticare realtà “di base“ nate nel contesto religioso cattolico, sia monastico che laicale, maschile e femminile; e spesso si tratta di realtà poco conosciute. Il volume si sofferma sugli eventi accaduti tra il 1450 e il 1815, sottolineando l’avvio del lento processo di decadimento non della religione, ma dell’influenza politica, culturale e religiosa della Chiesa cattolica, che per certi versi pare ancor oggi in corso.

I volumi precedenti, già pubblicati a cura del solo Giovanni Santarelli, hanno riguardato la fase di avvio della storia della Chiesa e cioè il periodo che va dalle origini all’incoronazione di Carlo Magno (“La Bibbia, l’antico Israele e la Chiesa“) e poi l’età medievale (“Papi, Imperi e monachesimo“). Il quarto volume, dedicato all’età contemporanea, è attualmente in fase di stesura.

Cesare Bonvinelli, camaldolese di Fonte Avellana, dove è bibliotecario e archivista, è docente di Storia della Chiesa alla Unilibera di Pesaro. Giovanni Santarelli è stato dirigente regionale responsabile del servizio Politiche sociali; attento al mondo del volontariato, ha pubblicato un saggio sul pensiero di Gianni Zacchettini, monaco influenzato dalla spiritualità di Giuseppe Dossetti. Samuele Giombi è oggi dirigente scolastico al liceo Nolfi-Apolloni di Fano ed è professore a contratto di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Urbino.

r. p. u.