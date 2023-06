La preziosa borsa da casco

Avevo in mente un Fashionissimo un po’ particolare ma un paio di giorni fa ho fatto una scoperta che secondo me va raccontata. È un po’ come il consiglio furbo di Benedetta Rossi ma ovviamente non culinario, nel mio caso. Ah Benedetta quanto mi piacerebbe fare un numero di questa rubrica assieme a te. Ok, divago troppo. Ma se senza mezzaluna in cucina non si può stare a noi questa estate una borsa da casco non può mancare. La borsa da casco ha una misura perfetta anche per un giorno fuori casa e si può portare a tracolla o a zaino. Ma anche a mano. Leggera, compatta e capiente, un consiglio da non dimenticare.

Da questo imprescindibile per i prossimi mesi passiamo al libro. Lui è un autore che per me è una garanzia. I suoi romanzi, sull’amore, sono tutt’altro che mielosi e vivono con tutti gli intrecci che ci sono in una relazione amorosa. Sto parlando di Luca Ricci che per La Nave di Teseo ha pubblicato "I Primaverili". Questo è l’ultimo volume della quadrilogia delle stagioni. Abbiamo ancora venti giorni per leggerlo. Veniamo all’essenza della settimana. Anche se ha messo pioggia per questi giorni e il libro di cui vi ho parlato qui sopra ci faccia ricordare che siamo in primavera, io ormai sono nel mood estate. E allora eccolo qua un profumo che secondo me racconta bene questo inizio di bella e calda stagione. Una miscela di essenze naturali che si accordano sfumando in un ventaglio odoroso di carattere, ma non invadente. È sì un classico, ormai, però secondo me non tutti lo hanno testato. Partiamo dal fondo con l’ambra, tutt’altro che estiva ma è in questo caso come lo scheletro in cemento armato di un palazzo. Poi? Mela, inno estivo del verde, menta che ci rinfresca e secondo me è anche un po’ esotica; lavanda, sale e un accenno misurato di agrume. Che ne dite? Un bel cocktail, non c’è che dire.

