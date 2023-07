La prima A del liceo scientifico Laurana si ritrova dopo 50 anni

La guerra del Vietnam stava per finire, Il Padrino vinceva il premio Oscar e i Pink Floyd presentavano The dark side of the moon. Era il 1973 e in quell’autunno le nuove matricole varcavano la soglia del Liceo Scientifico Laurana di Urbino. A 50 anni di distanza, quelli che allora erano degli imberbi adolescenti della sezione "A" si sono ritrovati assieme per un amarcord tutto al maschile riproponendo l’appello di ogni mattina. In alto da sinistra: Nerio Cariaggi, Fabrizio Sisti, Alessandro Gualazzi, Vittorio Ceccarini, Massimo Cappelloni, Walter Palazzi, Piero Cordella e Stefano Ridolfi. Accosciati da sinistra: Tiziano Mancini, Roberto Donati, Antonio Munari, Diego Barzotti e Marco Olmeda.

Al termine della cena condita di ricordi nostalgici, perché "la gioventù ti appare più bella quando la ricordi da anziano" diceva Pavese, l’impegno a ritrovarsi presto… ma rispettando la parità di genere.