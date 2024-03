La prima donna questore: "Contatterò gli anziani isolati per difenderli dalle truffe: è uno dei reati più infami"

Dottoressa Francesca Montereali, lei è questore di Pesaro e Urbino da poco più di un mese: qual è il problema più urgente, in città, ora, dal punto di vista dell’ordine pubblico?

"Non abbiamo un settore specifico, per ora. Portiamo avanti il lavoro su più fronti. Facciamo prevenzione per controllare il territorio. Vuol dire verificare, con analisi precise, che tipi di reati vengono commessi, in quali fasce orarie, e dove, per evitare che si ripetano".

Per caso in questura avete iniziato a usare programmi di intelligenza artificiale?

"No, per ora di intelligenza usiamo la nostra"

Spaccio al Miralfiore, come siamo messi?

"Credo che la ricetta sia fare progetti che coinvolgano non solo la polizia, ma anche le associazioni...Se l’area è vissuta per tante ore al giorno dai cittadini, nelle restanti ore noi concentriamo la prevenzione".

Furti e arresti.

"In questo primo mese abbiamo avuto qualche episodio in negozi per furti durante la pausa pranzo. In tutto a febbraio abbiamo fatto 16 arresti, tra furti e reati di spaccio".

Truffe agli anziani: che prevenzione state facendo?

"E’ uno dei miei pensieri principali. Vorrei trovare il modo di entrare in contatto con gli anziani isolati, che sono i più vulnerabili. Sto cercando il sistema giusto magari, assieme ai Servizi sociali, per raggiungerli. Per dirgli ad esempio che nessun avvocato o carabiniere chiede soldi...".

Reati di genere, che situazione ha trovato qui in provincia?

"Abbastanza presenti, purtroppo. Da quando sono qui abbiamo fatto due ammonimenti e un divieto di avvicinamento. E la procura sta facendo un ottimo lavoro".

Siamo nel mezzo della rivoluzione legata alla fine del patriarcato. Eppure gli uomini ancora uccidono le donne. Come pensa che andrà a finire?

"Io sono ottimista. Ultimamente tra le donne e anche nelle nuove generazioni, maschi e femmine, c’è una presa di coscienza. Ci sono percorsi anche per correggere uomini violenti".

Se lei sente un uomo che fischia per strada per apprezzare il fisico di una ragazza, la prima reazione che ha qual è?

"Quando ero giovane era una prassi.... Di recente no. Dico che c’è ancora da lavorare... Io come donna lotto tutto l’anno per contrastare qualsiasi reato di genere, soprusi o discriminazioni. Credo che dobbiamo cercare un equilibrio nei rapporti uomo/donna".

Mai avuto esperienze di bullismo, da bambina, lei o qualche sua amica/o?

"No. E neanche nelle classi che ho frequentato. Ero capoclasse, alle elementari a Roma, come tale un po’ bersagliata. Ma non dai bulli. Abitavamo al piazzale Degli Eroi, era il crocevia delle manifestazioni politiche, di destra o sinistra, ma la scuola stava fuori".

A proposito di bullismo e cyberbullismo, cosa deve fare un genitore per far sì che un minore abbia un rapporto sano e corretto col digitale?

"Genitori e figli devono darsi regole reciproche. Quindi: far sì che il figlio non passi giornate intere sui social, invece stimolarne la vita sociale. Perché se il ragazzino sta a casa da solo, i rischi crescono".

La cosa più bella, che le è capitato, da poliziotta...

"Anni fa dirigevo il commissariato di Canicattì, è arrivata una ragazza nel mio ufficio, veniva da un paesino lontano, nessuno l’aveva ascoltata, suo papà era nelle mani di gente che lo stava plagiando, e loro non riuscivano a fermarli. Quindi, siamo andati in quel paesino sperduto, siamo entrati in chiesa per cercare la sua mamma, ci siamo fatti raccontare da lei, ho fatto una dura battaglia, e alla fine ho arrestato quelle persone. Giorni dopo si è presentato il padre con tutta la famiglia per ringraziarmi, con un pacchetto, era un carrettino siciliano, quella volta è stata dura, quella ragazza era davvero disperata, perchè non l’aveva aiutata nessuno...E quel carrettino per me ha un grande valore, me lo porto sempre dietro"

Ha mai pensato: io poliziotta, ma chi me lo ha fatto fare?

"No, io amo tanto questo lavoro, ho vissuto una vita più da poliziotta che da privata cittadina. Quindi non ho voglia di andare in pensione e di abbandonarlo, fosse per me lavorerei altri 20 anni".

La sua famiglia di origine.

"Mamma casalinga, mio papà al Ministero del Tesoro, è lui il mio primo fan, ha 94 anni, e vorrei esser più spesso vicino a lui, ma almeno gli ho dato la soddisfazione di vedermi questore. Io ho il massimo senso della giustizia e della legalità. Mi piace cambiare città e passare da un ufficio a un altro. Ogni giorno che vado al lavoro non so che problematiche devo affrontare. Ma l’imprevedibilità non mi spaventa, anzi mi stimola e mi entusiasma".

Lei come prima donna questore entra di fatto nella storia cittadina: cosa vorrebbe che si dicesse quando le daranno un altro incarico?

"Pesaro potrebbe anche essere l’ultima sede. In tutti gli uffici che ho diretto ho sempre pensato che dovevo fare il massimo e gestire al meglio. Vorrei andare via pensando che ho fatto il massimo con gli strumenti che avevo".

D’estate, per la Capitale della Cultura, arrivano i rinforzi?

"Arriveranno, se non arrivano utilizzeremo tutte le risorse che abbiamo per creare un’estate tranquilla"

Lei è cintura nera di...

"Cintura nera, secondo dan, di kick boxing. Anche se vengo dalla ginnastica artistica".

Ma come nasce la passione per la kick boxing?

"Ero a Trieste, dove sono stata sei anni, volevo uno sport che avesse degli step via via da superare, e ho scelto quello. Ma se è per questo faccio anche i corsi di ballo. Ora però sono ferma. A Bolzano facevo solo boxe, a me piace molto...Lo sport mi serve per scollegare il cervello. Appena posso ricomincio"

L’hanno vista anche in chiesa, ai Cappuccini, al coro del Grillo d’oro.

"Mi hanno colpito, quelli che cantavano. Sono andata a vedere ed assistere, è stata una serata bellissima, ambiente molto bello. Mi piacerebbe partecipare, ma non so se ho le qualità"

Momenti brutti, dolorosi, della sua carriera?

"L’attentato a Borsellino, via D’Amelio, ero a Trieste. E’ entrata una donna in lacrime dicendo che il fratello era morto, era uno dei poliziotti della scorta, lei l’aveva saputo dalla radio, e ho vissuto il dolore di quella notte passata con lei e con la madre dell’agente, ancora oggi me lo porto dietro".

Ha mai avuto paura?

"Paura, paura...Cos’è la paura?"