La prima in scena l’11 agosto: il programma

Il Rossini Opera Festival (11-23 agosto), si inaugura alla Vitrifrigo Arena con la prima esecuzione di Eduardo e Cristina. Jader Bignamini dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Nel cast, Enea Scala, Anastasia Bartoli, Daniela Barcellona, Grigory Shkarupa e Matteo Roma. Stefano Poda firma regia, scene, costumi, luci e coreografie. Segue il 12 agosto la prima di Aureliano in Palmira, con George Petrou a dirigere la Sinfonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna in uno spettacolo ideato nel 2014 da Mario Martone. Nella compagnia di canto Alexey Tatarintsev, Sara Blanch, Raffaella Lupinacci , Marta Pluda, Sunnyboy Dladla, Davide Giangregorio, Alessandro Abis, Elcin Adil. Il 13 agosto Adelaide di Borgogna, altra nuova produzione diretta da Francesco Lanzillotta, sul podio della Sinfonica della Rai e del Coro del Ventidio Basso messa in scena da Arnaud Bernard, con le scene di Alessandro Camera, i costumi di Maria Carla Ricotti e le luci di Fiammetta Baldiserri. Nel cast, Varduhi Abrahamyan, Olga Peretyatko, Riccardo Fassi, René Barbera, Paola Leoci, Valery Makarov, Antonio Mandrillo.

Il 16 e 18 agosto al Teatro Sperimentale, Il Viaggio a Reims con Andrea Foti sul podio della Filarmonica Gioachino Rossini. Il Rof si chiuderà il 23 agosto alla Vitrifrigo Arena con la Petite messe solennelle. Michele Mariotti dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso, nonché un cast composto da Rosa Feola, Vasilisa Berzhanskaya, Dmitry Korchak e Giorgi Manoshvili.

