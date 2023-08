La prima non tradisce "Eduardo e Cristina" La musica convince, applausi ai cantanti

È il Rof che non tradisce. Serata delle grandi occasioni, ieri, alla Vitrifrigo, per la prima opera della 44ª edizione. "Eduardo e Cristina" ha convinto molto per la parte musicale, anche se la regia di Stefano Poda è apparsa a qualcuno un po’ ridondante.

Appausi infatti per i cantanti: per Enea Scala, tenore, nei panni di Carlo, re di Svezia, per Daniela Barcellona, mezzosoprano, nel ruolo di Eduardo (en travesti) e per Anastasia Bartoli, nelle vesti di Cristina.

Un red carpet in grande stile quello andato in scena poco prima all’ingresso dell’Arena-teatro. Eleganza e raffinatezza, le parole d’ordine della serata che ha visto sfilare sul tappeto rosso anche la senatrice Liliana Segre, che ha tenuto a ribadire il suo legame con Pesaro e con Rossini: "Questa città mi ha regalato il grande amore della mia vita e Rossini è sempre stata una presenza costante – ha sottolineato -. Pesaro è una città che mi ha dato tanto". Non sono mancati altri ospiti di spicco tra cui Gianni Letta, presidente della Fondazione Rossini, il professore Roberto Burioni, il questore di Pesaro e Urbino Raffaele Clemente, il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saverio Greco, Cristian Della Chiara al vertice del Rof, il presidente del Conservatorio Rossini Salvatore Giordano, il sindaco Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimini, il deputato Mirco Carloni, la consigliera regionale Micaela Vitri, l’ambasciatore Giorgio Girelli, la regista Rosetta Cucchi, Paola Tittarelli, Luca Pieri, presidente di Aspes e il procuratore della Repubblica di Pesaro Cristina Tedeschini. "Un’edizione che sarà ricordata come una delle più rappresentative, che racconta il Rossini meno conosciuto ma che saprà colpire sia il pubblico di oggi che quello che ci segue dalla prima edizione", spiega Daniele Vimini, presidente del Rof.

Oggi alle 12 al teatro Rossini, ci sarà la presentazione del cartellone 2024, edizione in cui il festival festeggerà il suo 45esimo compleanno: "Tante saranno le novità – continua Vimini –, ma soprattutto in mente c’è l’estensione di qualche giorno del festival che, nell’anno della Capitale della Cultura, sarà l’iniziativa per eccellenza della città".

“Eduardo e Cristina“ torna con le tre repliche di lunedì, giovedì 17 e domenica 20 agosto.

Giorgia Monticelli