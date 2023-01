La prima volta del prefetto "Ma ricordiamo anche i Giusti fra le Nazioni"

E’ stata la prima Giornata della memoria per Emanuela Saveria Greco, Prefetto di Pesaro e Urbino, che in apertura della cerimonia di ieri, ha ripercorso sentimenti, immagini e riflessioni legati al suo viaggio ad Auschwitz: "La memoria della Shoah non deve attenuarsi nelle coscienze, perché è stata una tra le più immani tragedie della storia". Il prefetto ha poi sottolineato il dovere di "Ricordare anche ciò che fecero i “Giusti tra le Nazioni”", oltre 26mila persone tra cui 600 italiani, "Un esercito del bene, che comprende nomi spesso dimenticati e altri più noti". Tra questi, Greco ha ricordato Carlo Angela (padre di Piero e nonno di Alberto), il campione di ciclismo Gino Bartali e la suora Margherita Bernes, per poi aggiungere: "L’orrore dell’Olocausto è sicuramente la pagina più buia della nostra umanità ma voglio ricordare che sono 59 i conflitti in atto in questo momento, alcuni molto vicini a noi, in cui donne, uomini, bambini subiscono torture, sevizie, stupri. Vengono uccisi". “Cosa fare?”, "Una cosa che sembra piccola in sé – ha suggerito – ma che è la base della convivenza: avere rispetto della dignità altrui, che significa rispettare i nostri genitori, compagni, professori; chiunque incontriamo nella vita. L’essenza dell’essere uomini è nel rispetto dei propri simili rispettare. Ha concluso prima di rivolgere agli studenti presenti in sala la frase di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, “Non permettete mai che il vostro sorriso vi venga sottratto; vigilate contro chi umilia e aggredisce”".