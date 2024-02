La Primavera della legalità. Coinvolte anche le scuole

Come in primavera sbocciano i fiori, allo stesso modo fioriscono anche i semi della giustizia: torna, con la sua settima edizione, il progetto "Primavera della Legalità", che promuove, appunto, temi quali la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, il rispetto dei diritti umani, il carcere e la finalità della pena detentiva, l’educazione alla legalità, la tutela delle garanzie e dei doveri costituzionali.

Il calendario di questa edizione vedrà appuntamenti che partiranno da febbraio fino a luglio, con anche qualche incontro anche nei mesi autunnali: "In questi anni di iniziative abbiamo capito come la criminalità si avvalga di cinque caratteristiche per proliferare – spiega Francesco Montanari, coordinatore di "Primavera della Legalità" –, che sono violenza, omertà, povertà, desiderio di potere e scarsa resistenza ambientale, ossia quando un territorio è povero di iniziative è anche più facilmente ’attaccabile’ dalla criminalità. Per questo noi vogliamo dimostrare come, facendo unione con 43 realtà territoriali, si possa riuscire a togliere ’terreno’ alle organizzazioni, come nel caso di Isola del Piano. Qui, infatti, attraverso le segnalazioni dei cittadini e l’intervento delle forze dell’ordine, è stato confiscato uno stabile ad un gruppo di ‘Ndranghetisti. Questo per far capire che non c’è organizzazione che tenga se ci sono persone che lottano per avere una città ed una casa tranquille".

Il calendario è vasto di appuntamenti, con il primo che prenderà luogo sabato 17 febbraio a Fano, alle 16.30, alla Mediateca Montanari, intitolato "Burqa Queen", con la giornalista di guerra Barbara Schiavulli, la quale racconterà le sue esperienze e le vite di quelle persone che da più di 20 anni vivono nei luoghi martoriati dai conflitti. Saranno 36 appuntamenti, quelli della "Primavera della Legalità" da non perdere, con anche incontri previsti nelle scuole "perché riteniamo sia necessario informare anche i più giovani" dicono le associazioni. Per ogni informazione sugli appuntamenti, visitare il sito www.primaveradellalegalita.it, la pagina Facebook del progetto oppure si può mandare un messaggio WhatsApp al numero 3510861976 o alla mail primaveralegalita@gmail.com.