La primavera dello sport . Basket, taekwondo e altro: tanti eventi, il turismo vola

La prima volta della scherma, il ritorno del taekwondo e la chiusura con il basket: la primavera sportiva di Urbino va delineandosi, con eventi di rilievo nazionale e regionale, che richiameranno in città centinaia di atleti, molti con famigliari al seguito, tra marzo e giugno. Che lo sport possa essere anche un mezzo di attrazione turistica è un concetto di cui è convinto l’assessore allo Sport Gian Franco Fedrigucci, il quale ha trascorso i primi sei mesi del proprio incarico ad allacciare rapporti con diverse federazioni sportive per portare qui eventi di richiamo, ma con numeri gestibili: "Grazie a strutture rinnovate, a una logistica favorevole e al connubio con cultura e arte, Urbino è ritenuta una meta appetibile – dice –. Anzi, sono le federazioni stesse a dire che la città abbia un aspetto culturale importante e che sia utile diffondere la conoscenza di storia e arte tramite questi eventi".

Si comincerà l’1-2 marzo con una tappa del Campionato italiano scherma master, che porterà qui 800 atleti, 400 uomini e 400 donne: "L’abbiamo ottenuta anche in collaborazione con l’assessore al Turismo, Francesco Guazzolini – prosegue Fedrigucci –. Al PalaCarneroli saranno allestite otto pedane, su cui saliranno pure atleti di livello internazionale. È un evento del calendario della Federscherma, che ci apre a una disciplina mai vista a Urbino e, se dovesse andare bene, avremmo già un’opzione per organizzarne uno ancora maggiore nel 2026. Il 12-13 aprile tornerà il taekwondo: a ottobre c’erano 150 atleti, ora ne prevediamo circa 400, per il torneo Marche Open. A proposito di scherma, il 24-25 maggio tornerà quella antica con "Scherma rinascimentale nella Città ideale", tappa del campionato nazionale Hema-Csen organizzata dalla Sala d’arme Aquila gladiatrix di Urbino. Chiuderemo la primavera con un evento di basket tra 20 e 22 giugno: ancora dobbiamo definire i dettagli, ma c’è un impegno con la Federbasket". Lo sport come richiamo turistico è un’idea che l’assessore definisce "condivisa con l’intera Giunta e con il sindaco". Dopo aver fatto una fotografia dello stato e della capienza degli impianti, anche con l’assessore agli Impianti sportivi Marianna Vetri, per capire che manifestazioni poter ospitare (si parla pure di atletica leggera, sulla rinnovata pista), Fedrigucci ha incontrato vari presidenti federali "creando da subito piacevoli rapporti, utili per avere un evento in ogni periodo. Ci deve però essere anche un coordinamento della presenza turistica legata a essi, per questo abbiamo fatto incontrato l’Associazione albergatori. Lo sport può essere davvero un traino per economico e ci dobbiamo credere. Per esempio abbiamo avuto contatti con Sky Sport per portare qui l’apertura del calciomercato invernale, che si tiene in città d’arte per una settimana ed è seguitissimo: i costi sono elevati, ma penso che ci si potrebbe riuscire se più soggetti contribuissero. L’intera città va coinvolta".

Accanto agli eventi, ci sono altri progetti in cantiere: "Insieme all’assessore alle Politiche educative Massimiliano Sirotti, sto lavorando per portare più sport nelle scuole – a breve incontreremo la Volponi-Pascoli per un progetto di psicomostricità e alfabetizzazione motoria – che include anche una collaborazione con la Scuola di Scienze motorie dell’Università. Infine, stiamo preparando un’offerta dedicata all’outdoor, riguardante la primavera-estate".