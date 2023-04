La Primavera è dentro il naso e attorno a noi

La primavera è nell’aria e nei nasi, nelle fioriere grazie a graziosissime creature verdi e colorate, ovvero piante e fiori. Ma anche nel corpo per interposta azione grazie al lavoro degli antistaminici nei soggetti allergici. O forse no. Forse, anzi sicuro, mi sto incartando. Sarà tutto questo sole che arriva prorompente ma l’immagine della primavera ormai si è sedimentata nel mio cervello. Quasi fosse virale. Chissà se sarà merito anche della Venere di Open to Meraviglia.

In effetti, se si pensa alla primavera, non può non venirci in mente Botticelli e la sua grande opera e di conseguenza la sua protagonista, la Venere appunto. Se la campagna è virale non lo so, sicuro è virale a livello globale il parlarne e commentarne la genesi e la sua pianificazione. Non voglio aggiungere altro però una cosa la vorrei far notare agli stilyst di VenereItalia23: questo è il paese, anche, della moda! Nei post protagonista è la bellezza del territorio italiano, giustissimo, poi viene il cibo e tutto il reparto bevande, ok.

Ma davvero possiamo dimenticarci del vestiario e della creatività Made in Italy e metterle addosso una maglietta bianca come fosse la pubblicità di un torneo di beach volley ai bagni Tina o un completo che odora di fast fashion e sintetico? Perché se siamo preoccupati di ingerirlo, il sintetico, dobbiamo essere tributanti anche nell’indossarlo.

Questa settimana sto leggendo un romanzone. Un libro quasi ottocentesco anche se nell’Ottocento è solo ambientato. Ci sono i viaggi verso oriente dalla vittoriana Inghilterra, le esotiche piante e fiori, qualche sprazzo di malattia contagiosa e ovviamente l’amore. Come finirà? Sto ancora navigando, pardon leggendo, Il botanico inglese di Nicole C. Vosseler. Tutti questi fiori e la primavera mi fanno venire in mente subito un profumo fiorato, una elegante peonia.

