"La priorità è piantare gli alberi. Non deve essere quella di abbatterli"

"La priorità deve essere piantare alberi, non abbatterli". Così la Lupus in fabula replica all’allarme lanciato giorni fa da una cittadina fanese "sul rischio che querce e acacie presunte pericolanti possano cadere su auto, biciclette e ovviamente persone". Si riferiva ad alberi esistenti su scarpate di strade comunali della collina di Monte Giove in cui lei vive.

"Lanciare appelli allarmistici motivati da personali sensazioni (scricchiolii) o presunte conoscenze sulla instabilità degli alberi (radici scoperte) può creare più danni che benefici per la sicurezza pubblica - dicono gli ambientalisti -. Sulle scarpate delle strade comunali ci sono centinaia di querce non in asse, piegate verso la strada pubblica, da decenni sono fuori baricentro, ma resistono. L’apparato di una quercia sana è formidabile. Dato che per vedere una quercia secolare servono secoli, oltre a piantare querce ai lati delle strade (cosa che non stiamo facendo), dovremmo salvaguardare con grande decisione quelle che ancora abbiamo nel nostro armonioso paesaggio marchigiano. Dove gli alberi li amano e rispettano si mettono sostegni per tenere su rami colossali, si fanno riempimenti di scarpate per evitare lo smottamento. L’abbattimento è sempre l’estrema ratio, non la prima".