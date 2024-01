La Pro loco a caccia di tesserati. Intanto si lavora alle iniziative

Pro loco di San Costanzo tra nuove proposte e campagna di tesseramento. "Per superare il muro dei 420 soci del 2023 – sottolinea una nota del direttivo -. E mentre è partita dal giorno dell’Epifania la raccolta delle nuove adesioni, l’associazione è al lavoro per una serie di appuntanti. A partire da quello del 15 gennaio del Santo Patrono, quando i cuochi della Pro Loco prepareranno il pranzo in programma al Teatrino di via Cavour al quale parteciperà anche il vescovo Andreozzi.

Un altro appuntamento conviviale con il coinvolgimento della Pro Loco si terrà il 21 gennaio per la Festa di Sant’Antonio; dopodiché l’associazione si tufferà nell’organizzazione di due eventi particolarmente importanti. Il primo è la Festa di Carnevale del 13 febbraio e il secondo, in programma per il 3 marzo, è rappresentato dalla 215esima edizione della ‘Sagra Polentara’. Al lavoro, per tutti gli appuntamenti, ci saranno sia i membri della Pro Loco senior che quelli della Pro Loco Giovani, composti da bimbi e ragazzi da 6 ai 18 anni.

Il tesseramento per i maggiorenni prevede un versamento di 10 euro, mentre per gli under 18 è gratuito. Per dare la propria adesione è sufficiente contattare, anche su WhatsApp, il numero 347.3751000.

s.fr.