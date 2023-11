La Pro Loco accende i motori: la festa della Befana si allunga

A due mesi esatti dall’inizio della 27ª edizione della sua Festa Nazionale, la Befana di Urbania inizia a scoprire le prime carte. La Pro Loco Casteldurante, che organizza l’evento con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha intanto fissate le date, attese da appassionati e visitatori, oltre che da tanti bambini: gli eventi dedicati alla vecchina sulla scopa volante ad Urbania saranno dal 4 al 6 gennaio, ma sono previste attività ed animazione anche nei giorni del 3 e 7 gennaio. Insomma, un "aspettando la Befana" prima e una coda lunga dell’evento per la domenica per offrire divertimento e intrattenimento anche a chi si fermerà dopo l’Epifania. "Sono tante le novità in programma – spiega la Proloco Casteldurante con la presidente Valeria Falleri – tutte pensate per accogliere al meglio i tanti turisti e visitatori che ogni anno scelgono Urbania e la sua Festa. Per questa 27esima edizione abbiamo pensato di ampliare l’offerta aggiungendo nuovi spazi e potenziando gli eventi più attesi per una migliore fruizione, a misura di bambino e di famiglia. Abbiamo poi chiesto alla Befana di fare gli straordinari: nei tre giorni di festa la Befana scenderà dal campanile della torre civica anche a mezzogiorno, sommando così alle discese pomeridiani, un altro attesissimo appuntamento. Anche la Fiera della Befana si fa in tre, con espositori di prodotti tipici, street food, artigianato e ogni altro tipo di prodotto che prima era un’esclusiva del giorno dell’Epifania, quest’anno sarà presente in tutte e tre le giornate. Per i più tradizionalisti, però, sono confermate e pronte ad accogliere grandi e piccini tutte le grandi attrazioni classiche della Festa, come l’Ufficio Postale della Befana, la Casa della Befana, il RistoBefana e la Piazza del Gusto". Mentre la città si prepara a colorarsi con calze, elfi e decorazioni a tema, anche l’amministrazione comunale vuol farsi trovare pronta: "Stiamo lavorando in stretto legame con la Proloco Casteldurante -commenta Nadia Bocconcelli, assessore al turismo della città di Urbania- per creare un’edizione della Festa Nazionale della Befana che sia memorabile. Quest’anno il nostro evento sarà anche uno dei primi legati a Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura"