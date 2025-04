La Pro Loco cresce, ma ha bisogno di giovani

Le associazioni del territorio fanno bilanci e tracciano nuovi progetti, in particolare le Pro Loco. Tra le più vivaci dell’entroterra c’è quella di Piobbico che quest’anno compie 60 anni di attività e che è impegnata su numerosi ambiti: dal gastronomico al culturale, dalla convivialità alla valorizzazione della storia del paese, dall’attenzione verso i più piccoli alla promozione del paese. "La Pro Loco ha sempre e solo operato nell’esclusivo interesse della comunità di Piobbico – spiega il presidente pro tempore Matteo Martinelli, attualmente anche Presidente del comitato Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) provinciale Pesaro Urbino – grazie al lavoro di tantissimi volontari".

Ci sono difficoltà?

"Non sono mancate e non mancano tutt’ora: in tempi recenti possiamo certamente nominare la pandemia con tutte le sue conseguenze ed i suoi effetti, le difficoltà a reperire risorse economiche adeguate per poter garantire l’organizzazione degli eventi, il supporto a tutte quelle iniziative sociali, culturali meritevoli di collaborazione da parte della Pro Loco. Ma oltre alle difficoltà, o alla luce di esse per chi vuole, non pochi sono gli obiettivi raggiunti".

Ovvero?

"Spiccano le dotazioni materiali del deposito associativo, sempre tenute a disposizione di tutta la comunità, e la promozione, su scala nazionale, della tradizione paesana legata alla Sagra del Polentone alla Carbonara la quale ha ottenuto, circa un anno fa, il marchio Sagra di Qualità da parte di Unpli Nazionale, traguardo che ha permesso e che permetterà una promozione e valorizzazione dell’evento importante sul territorio nazionale".

Voi siete anche un motore per il turismo...

"Con il Comune abbiamo redatto il regolamento per la gestione e fruizione dell’area camper e, di conseguenza, è stata migliorata l’operatività e la fruibilità del servizio da parte dell’utenza. Inoltre sono stati valorizzati e ampiamente migliorati eventi come il Palio dei Brancaleoni - Contesa della Pannocchia che ormai ha raggiunto un’importanza ed un’attrattività a livello regionale. Da non dimenticare il supporto organizzativo e burocratico che è sempre stato garantito per eventi e manifestazioni organizzati dall’ente comunale o da altre associazioni anche perché, non è scontato trovare sempre un’associazione attenta alla burocrazia ed a quelli che sono gli obblighi di legge e di regolamenti, il nostro impegno è stato anche quello di garantire alla comunità una pro loco valida, operativa e in regola".

Tutto merito del volontariato.

"Fondamentale è la disponibilità delle persone che scelgono volontariamente di dedicare tempo alle attività e finalità associative: una difficoltà sempre più evidente è quella di avvicinare nuove leve, nuove personalità che possano apportare anche nuove idee".

Quale il prossimo traguardo?

"In attesa dell’annuale assemblea soci e con il tesseramento ancora in corso, si spera – conclude il presidente Martinelli – di poter collaborare con nuove figure, che potrebbero anche valutare, con grande speranza, di prendere la gestione dell’associazione. A maggior ragione, dato che come attuale direttivo abbiamo rassegnato le dimissioni la speranza è proprio quella che qualcuno sia interessato ad impegnarsi per il bene del paese della sua comunità".

Amedeo Pisciolini