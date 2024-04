La Pro loco riparte da Galassi: "Obiettivo: la Caccia al cinghiale"

Nuovo direttivo e presidente per la Pro Loco di Mondavio, che esordiscono fornendo un’ottima notizia: la rievocazione della storica ‘Caccia al Cinghiale’, che dopo l’annullamento per ragioni economiche del 2023 sembrava in forte dubbio, si farà. A seguito delle dimissioni per motivi personali della presidente Sylvie Campolucci (che era alla guida dell’associazione dal 2019) il consiglio ha indetto le elezioni, che hanno portato alla nomina di Maurizio Galassi come nuovo numero uno e di Claudio Goffi suo vice. Proprio Galassi, che era già stato al vertice della Pro Loco dal 2010 al 2015, dichiara: "Ringrazio il presidente e il direttivo uscenti per aver condotto la nostra associazione, mantenendola viva, nel periodo difficilisse della pandemia e del post Covid". E poi aggiunge: "Parlando di Mondavio l’aspetto storico è fondamentale, visto che facendo parte del Ducato di Urbino ha vissuto il Rinascimento da protagonista, e quindi il nostro obiettivo principale non può non essere la rievocazione ‘Caccia al Cinghiale’, che quest’anno vivrà la sua 62esima edizione. Le date saranno quelle tradizionali del 13, 14 e 15 agosto e valuteremo anche un prologo, mantenendo le belle iniziative intraprese dalla Pro Loco negli ultimi anni".

Accanto a Galassi e a Goffi il nuovo direttivo annovera Stefano Forchielli, Corrado Tomasetti, Laura Simoncelli, Mauro De Santi, Francesco Bottari, Niccolò Spinaci, Virginia Venturini, Fabrizio Cavallini, Renato Bardeggia, Giuseppe Morico, Enrico Morico, Lucia Sebastianelli e Pietro Ragnetti. Supplenti Alberto Petrini e Cesare Bencivenni. Revisori Rosella Tomasetti, Samuele Frattini e Sonia Battistini. Probiviri Arrigo Ginevri, Mattia Tarsi e Pierluigi Priori.

s.fr.