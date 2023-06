La processione Poi il giubileo al ’Mississippi’

Gabicce Mare celebra in grande l’inizio della bella stagione con un weekend ricco di appuntamenti. Tornei, concerti ed eventi imperdibili fino a domani, quando di concluderà la Festa della Stella Maris. Dopo il venerdì trascorso e ricco di eventi, il programma di oggi prevede la Santa Messa alle ore 17.00, a cui parteciperà il coro tedesco "Bamberger Dommusik". Alle 20.15 inizierà la processione della statua della Madonna della Stella Maris per le vie di Gabicce. Accompagnata dal corpo bandistico G. Rossini di Montelabbate, la statua raggiungerà il molo dove verrà imbarcata per proseguire sul canale del porto, e terminerà il suo corso alla piazza giardini uniti d’Italia. Al termine della processione, i canti del coro tedesco e la banda animeranno la serata fino allo spettacolo pirotecnico, in programma tra le 22.15 e 22.30.

Domani, 4 giugno, si concluderà la festa della Stella Maris 2023 con la Santa Messa delle 10.30, e alle 11.30 si terrà al Mississippi (foto) la cerimonia del "Giubileo dei 25 anni di gemellaggio Gabicce Mare – Ötigheim". Nel pomeriggio si concluderanno anche i tornei di calcio "Trofeo Mar Adriatico" e "Campionato Nazionale Femminile". Oltre 6mila atleti, 80 squadre femminili e 160 squadre maschili che dall’1 al 4 giugno si contenderanno il primo premio. Alle 18.30 il maestro di fisarmonica Gabriele Antonelli si esibirà per l’ultimo appuntamento della rassegna "Concerti al tramonto". Alle ore 21, in Piazza Municipio, ci sarà invece il Concerto della Musikverein di Ötigheim a chiudere in bellezza un weekend con cui Gabicce Mare darà ufficialmente inizio alla stagione estiva.

Lu.Ard.