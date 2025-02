La procura: "Rigettate il ricorso contro il terzo mandato del sindaco Gambini"

Sessanta giorni al massimo per sapere se le elezioni urbinati sono da rifare o meno. Ma sulla decisione che emetteranno i giudici pesa la richiesta della procura, che è quella di rigettare il ricorso, presentato la scorsa estate da quattro cittadini urbinati contro la possibilità di effettuare il terzo mandato per il sindaco Maurizio Gambini. Sindaco che ieri mattina era presente nell’aula del tribunale in via Raffaello per ascoltare le arringhe finali dei due avvocati assieme al collegio di giudici composto da Egidio De Leone, Vera Colella e Francesco Paolo Grippa. All’uscita, il primo cittadino non ha commentato l’udienza, lasciando parlare il proprio legale Andrea Guidarelli: "Attendiamo la decisione del collegio, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento, da qui a due mesi. La nostra tesi è quella che per il comune di Urbino ci si rifà allo status di capoluogo per quanto riguarda l’iter elettorale, mentre per il numero di mandati si segue il numero di abitanti, visto che il testo unico enti locali non collega necessariamente le due norme, anzi la questione è stata ribadita più volte anche nelle relazioni illustrative in sede di approvazione di Camera e Senato".

Una posizione che anche il procuratore Claudio Rastrelli, presente in aula, ha condiviso, visto che al termine dell’udienza ha chiesto ai giudici di rigettare il ricorso, ritenendo che il parlamento nella modifica al testo unico non abbia commesso errori o anomalie, lasciando aperta la possibilità che un comune capoluogo possa anche essere un piccolo comune. Ora le strade sono tre: "La prima – spiega l’avvocato dei ricorrenti Leonardo Guidi - è il rigetto del ricorso; la seconda via è quella dell’accoglimento; la terza è quella che se il tribunale dovesse ritenere astrattamente applicabili le norme, ma ritenesse che operano una disparità di trattamento rispetto alle altre città, dovrebbe sospendere questo processo, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e attendere poi il giudizio di quest’ultima. Chiaramente la nostra tesi è che la città di Urbino sia un’anomalia, unico capoluogo in Italia ad essere sottoposto alle regole dei grandi comuni, con l’eccezione del limite dei mandati del sindaco. A nostro avviso bisogna sciogliere un nodo: Urbino è un capoluogo di provincia o un piccolo comune? Siccome riteniamo con forza che sia un capoluogo di provincia, crediamo che il limite dei mandati debba essere di due".

La vicenda legale era iniziata lo scorso maggio, quando gli avvocati Daniele Granara e Leonardo Guidi, dopo essersi già appellati al Presidente della Repubblica, avevano fatto ricorso al tribunale civile di Urbino nei primi giorni di maggio, in piena campagna elettorale, quando era ormai stata ufficializzata la terza candidatura di Maurizio Gambini a sindaco. Nel frattempo le urne avevano premiato, al ballottaggio, il primo cittadino uscente, ma l’iter è andato avanti. Insomma, non appena i giudici pubblicheranno la sentenza, Urbino saprà se dovrà tornare alle urne o il Gambini ter proseguirà il suo quinquennio.