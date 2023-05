La promozione del territorio? E’ sulle bustine dello zucchero

Promuovere città e territorio con lo zucchero. E così che è nata l’idea dell’azienda romagnola Personal Zucchero, in collaborazione con Confcommercio, di personalizzare con monumenti, eventi e piatti tipici le bustine di zucchero con le quali addolciamo abitualmente caffè, tè e cappuccini, al bar e al ristorante. L’iniziativa imprenditoriale è stata presentata ieri mattina dalla Confcommercio e da Alberghi Consorziati nella sede dello Iat. "Più siamo – ha commentato Luciano Cecchini presidente di Alberghi Consorziati – più raggiungiamo il risultato di far conoscere le nostre bellezze e le nostre specialità".

Sulle bustine di zucchero commercializzate da Personal Zucchero ci sono Fano con l’Arco d’Augusto, il carnevale, la moretta, il brodetto ma anche Pesaro con il porto, la palla di Pomodoro, la pizza rossini, Gabicce, Fossombrone, Fermignano o la Gola del Furlo. C’è già chi, come Marotta, ha fatto richiesta per avere sulle bustine di zucchero l’immagine dei ‘garagoi’ e tante altri ne arriveranno ancora. "Un’idea utile per la ristorazione – ha commentato il vice sindaco Cristian Fanesi – e simpatica per il mondo del collezionismo". "Lo zucchero nella nostra epoca – ha fatto notare la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – è un prodotto semplice, poco costoso e, come tale, un veicolo pubblicitario incredibile". "Con lo zucchero – ha aggiunto Mauro Mandolini in rappresentanza dei bagnini – mettiamo storia, cultura e cibo delle nostre città direttamente nelle mani dei turisti". Il direttore commerciale e fondatore dell’azienda Enzo Cinarelli ha spiegato come l’idea della produzione di bustine di zucchero, in tutti i formati (rettangolari, quadrate, a cuore o a sigaretta) "sia nata nel 1987 e dall’allora l’azienda sia cresciuta negli anni fino ad arrivare oggi ad avere 30 dipendenti, 60 venditori in Italia e 600 rivenditori in Europa con i quali copriamo tutto il nord Europa".

an. mar.