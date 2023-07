La protesta davanti all’azienda Striscioni, cartelli e megafoni "Questo progetto va bloccato"

di Lucia Arduini

Cartelli e striscioni contro la discarica di Riceci, ma anche altoparlante, magliette per dire no al progetto di Marche Multiservizi con tanti manifestanti davanti alla sede di via dei Canonici, a Villa Fastiggi. Tutto questo prima che il Cda di Mms emanasse la nota che salva Riceci. Ma la protesta era vigorosa.

"Vogliamo le dimissioni del Cda! Ritirate il progetto! Basta fare scempi". Queste solo alcune delle richieste dei manifestanti che hanno partecipato al sit in anti discarica. La convocazione del consiglio d’amministrazione per votare il progetto ha richiamato una sessantina di persone che con striscioni e megafono hanno fatto sentire la propria voce. Cittadini comuni ma anche rappresentanti politici e di varie associazioni uniti per una sola causa: dire ‘no’ alla discarica di Riceci.

Dire basta a una modalità scorretta di gestione dei rifiuti è anche la prerogativa dell’associazione "Diversamente", di cui Silvia Mari fa parte: "Chiediamo che il progetto venga bloccato, faremo di tutto per far sì che ciò avvenga ma chiediamo anche alla politica di fare altrettanto. Da 4 anni a questa parte ne sono state fatte di battaglie, ma abbiamo la sensazione di fare un passo avanti e due indietro". L’ex consigliere comunale di Urbino Maria Clara Muci, del Pd, ha affermato che "c’è stata un po’ di superficialità ma anche responsabilità da parte della dirigenza di Marche Multiservizi e dei suoi sostenitori. Uno tra tutti il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, che ha pubblicamente dichiarato in consiglio comunale che questo progetto è bello, che va bene continuare su questa linea e che quindi la discarica va fatta. Se la pensa così, si può ritenere uno dei responsabili". L’ambientalista Gianluca Carrabs colpevolizza anche le amministrazioni: "La politica ha chiuso gli occhi arricchendo Mmms. La responsabilità di questo progetto è trasversale, è stato possibile grazie alla compiacenza di tutti i Comuni della Provincia. Non siamo soli e ci batteremo fin quando il progetto non decadrà così come il Cda. Chiediamo le dimissioni dell’amministratore delegato, Mauro Tiviroli, che pensa solo a fare l’interesse privato di chi vuole realizzare un business a discapito dei cittadini. Marche Multiservizi è ricorsa a un socio indeterminato che non sappiamo chi è, che capacità economiche e amministrative ha per realizzare questo impianto....".

A manifestare anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al comune di Tavullia Cristina Cannas e Alessandro Adimari, direttivo Lega Pesaro. "I cittadini chiedono trasparenza e qui non ce n’è. Questo scempio ambientale non va fatto, andare a deturpare un paradiso del genere sarebbe un abominio. Anche la procedura non ha senso di esistere, sono progetti fuori dalla pianificazione pubblica e la politica finora è stata assente, venendo meno ai suoi doveri", ha sentenziato Cannas. "Il Cda deve dimettersi. È importante far sentire il sostegno di tutti i partiti contro questa assurdità", gli ha fatto eco Adimari. Un piccolo angolo di paradiso che Roberto Malini del comitato contro la discarica è pronto a difendere fino alla fine. "Questa follia deve finire. Bisogna invece pensare come valorizzare quel luogo meraviglioso in cui Raffaello, suo padre e Piero della Francesca hanno espresso la propria arte. Noi siamo uniti e combattiamo. A ottobre abbiamo pensato a un grande evento, che sarà o contro il progetto della discarica o per festeggiare la fine di questo incubo". Ha vinto la seconda ipotesi. A controllare la manifestazione, c’erano carabinieri e poliziotti.