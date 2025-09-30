La protesta degli studenti pendolari: "Noi usciamo dalla scuola ma il treno arriva solo dopo un’ora"

Circa un’ora di attesa ai binari per poter tornare a casa da scuola. Per gli studenti del liceo artistico ‘Mengaroni’ che provengono dal versante romagnolo, da Riccione, Misano, Cattolica e dal primo comune marchigiano confinante a nord, Gabicce Mare, gli orari tra il termine delle lezioni scolastiche e l’arrivo del treno sono sfasati. E questo per gli studenti si traduce in un grande disagio: le lezioni terminano alle 13.40, mentre il primo treno dalla stazione di Pesaro per il ritorno è alle 14.33.

Per questo i genitori hanno scritto una petizione per chiedere a Trenitalia un miglioramento del servizio ferroviario che consenta l’inserimento di un treno aggiuntivo alle 14 sulla tratta Pesaro-Rimini con fermate intermedie a Cattolica, Misano e Riccione. Secondo i genitori che hanno avviato l’iniziativa si tratterebbe di una modifica in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita degli studenti che ogni giorno devono affrontare il pendolarismo. Del resto gli spostamenti in questo inizio di anno scolastico non sono stati privi di criticità.

Nelle scorse settimane, i genitori hanno protestato per il servizio di autobus: per il sovraffollamento dei mezzi, per i ritardi accumulati durante le corse e per la mancanza di servizio per alcune uscite particolari come quelle del giovedì alle 14 della classe Esabac del Mamiami. I disagi non risparmiamo però nemmeno chi viaggia in treno.

"Con il sostegno della comunità potremmo ottenere questo cambiamento che sarebbe davvero necessario e risolverebbe un problema pesante nella quotidianità che si traduce in disagi, perdite di tempo e attese forzate in stazione – sostengono i genitori – . La raccolta firme ha l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone affinché la richiesta possa essere ascoltata dalle istituzioni e da Trenitalia. Una modifica negli orari che, oltre agli studenti, potrebbe essere utile anche per tutti i cittadini".

Secondo i dati forniti dal liceo Mengaroni sono circa 150 gli studenti che dalla Romagna raggiungono la scuola con il treno. E oltre un centinaio sono quelli che, a causa di problemi di orario con i servizi pubblici, hanno chiesto la possibilità di fare entrate posticipate e uscite anticipate. Pertanto sulla possibilità di aprire un confronto tra istituzioni e gestori dei servizi di trasporti di cui fanno uso gli studenti, il liceo pesarese offre piena disponibilità. "Se possiamo dare una mano alle famiglie, ci siamo – sostiene la dirigente scolastica, Serena Perugini – . L’arrivo a scuola nella migliore condizione possibile è un elemento di benessere per gli studenti. E quindi siamo disponibili a sostenere ogni cambiamento in tal senso".