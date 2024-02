La protesta dei trattori a Urbino. Fine settimana con i mezzi in città

Dopo aver toccato Pesaro e Fano la protesta degli agricoltori della provincia sbarca sotto i torricini. Venerdì e sabato, infatti, il presidio dei trattori farà tappa ad Urbino per portare avanti le forti motivazioni della loro protesta che va avanti ormai da venti giorni e ha già fatto registrare due presidi numerosi e partecipati di fronte ai caselli autostradali nella costa. Ora, a partire dalla prima mattinata di venerdì, gli agricoltori si ritroveranno al parcheggio De Angeli con i loro trattori e le bandiere tricolori per poi mettere in atto un primo corteo alle 10.30. Sabato invece, con partenza sempre dal presidio del parcheggio De Angeli è prevista anche una manifestazione in piazza della Repubblica. Potrebbero crearsi disagi per il traffico nei dintorni del centro storico di Urbino e nelle strade più trafficate. Nei prossimi giorni organizzatori della manifestazione e forze dell’ordine daranno maggiori informazioni sullo svolgimento della due giorni di proteste di Urbino. Intanto gli agricoltori stanno lasciando in bella vista nei campi i loro trattori con le bandiere. "I cittadini sono anche i primi consumatori di ciò che produciamo -spiegano gli agricoltori- e siamo felici della loro vicinanza, di tutti i clacson suonati in nostro sostegno nei presidi di Fano e Pesaro. Come agricoltori siamo costretti a manifestare da soli perché abbandonati dalle associazioni di categoria, ma siamo determinati a rivendicare diritti e dignità di lavoratori, ma, soprattutto, di produttori di cibo".

Andrea Angelini