La protesta della gente ha vinto Riceci è salva, la discarica non si fa Mms ai Comuni: "Chi la vuole?"

di Roberto Damiani

Riceci è salva. La discarica non si fa. Il cdadi Marche Multiservizi ha scelto ieri sera di arrendersi ma con fantasia per non spaccarsi in mille pezzi. Ha deciso all’unanimità di chiedere a tutti i comuni soci di Mms (sono una cinquantina) di farsi avanti per ospitare una discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali che doveva essere fatta a Riceci. Ma gli offerenti si sbrighino. Possono alzare la mano per volerla nel proprio territorio (facile immaginare la fila che ci sarà), con tanto di voto di approvazione del consiglio comunale, entro il 31 dicembre 2023. Non un giorno di più, altrimenti perderebbero il diritto. Insomma, un escamotage per uscire dall’angolo di un cda spaccato, e con i consiglieri di nomina pubblica (Pierotti, Lucarini, Mengucci, Fiaccarini e l’ultimo arrivato Almerino Mezzolani) pronti a dimettersi in caso di volontà da parte dell’ad Tiviroli di confermare la scelta di Riceci. In altre parole, si prende tempo per cercare di mettere a punto l’opzione B (allargamento della discarica di Ca’ Asprete a Tavullia) chiesta il sei giugno scorso dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ma ecco il comunicato emesso ieri sera da Mms: "Il consiglio di amministrazione ha deliberato, all’unanimità, di richiedere a tutti i comuni soci della provincia di Pesaro e Urbino di manifestare la propria volontà ad ospitare un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi a mercato libero nel proprio territorio. Un’azienda che non investe e non mette in campo nuovi progetti si ferma innescando un circolo vizioso che penalizza tutto il sistema, ivi compreso il sistema tariffario che risulta, purtroppo, l’unica leva a disposizione per gli investimenti".

"Questa tipologia di progetto è ritenuta, infatti, insieme ad altri, fondamentale per lo sviluppo economico-finanziario dell’Azienda, per preservare una solidità che le possa consentire di mantenere inalterato il livello di investimenti infrastrutturali, di cui il territorio ha fortemente bisogno, per la continuità e qualità dei servizi fondamentali per la competitività del suo tessuto socio-economico. Viene richiesto di far pervenire detta manifestazione di volontà, adottata dai competenti organi comunali, entro il 31 dicembre 2023. L’iniziativa sarà realizzata con la società Aurora Srl, che ha richiesto la sospensione dei termini nell’ambito del Paur, sulla base dei contratti in essere, ivi compresi gli interventi compensativi per il territorio ospitante".