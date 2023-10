La protesta di un’invalida: "Sono andata al Job non mi hanno più chiamata"

Una lettrice, A.S. ci ha inviato questa sua nota sul grado di attenzione degli uffici pubblici nei confronti delle persone più fragili: "Chi protegge le “Categorie protette”? Sono invalida e da circa due mesi mi sono iscritta alla lista delle “categorie protette” della legge 6899” al Centro per l’impiego di Pesaro. Alcuni giorni dopo essermi iscritta, ho firmato il “Patto di servizio” che comprendeva anche la mia adesione al programma Gol, ossia l’acronimo di Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Un mese dopo l’adesione, dovevo avere un altro colloquio con l’operatrice competente ma non sono stata contattata da nessuno.

A questo punto ho ritenuto che fosse il caso contattare il Centro per l’impiego di Pesaro. Per giorni ho chiamato inutilmente gli uffici, nessuno mi rispondeva oppure mi chiudevano il telefono in faccia. Avendo perso la pazienza, ho richiamato e in questi giorni sono riuscita a parlare con gli operatori.

Alla mia domanda su quando sarei stata contattata per il primo colloquio del programma Gol, mi hanno risposto che non sapevano nulla. La stessa cosa è avvenuta per i tirocini e le offerte di lavoro. Meno male che gli invalidi vengono aiutati a trovare lavoro! Certo, non pretendo che mi troviate Voi del Job il lavoro,so benissimo cos’è la “ricerca attiva del lavoro”. Dimostrate però in questo modo di non fare nulla per aiutare le persone a trovare un’occupazione. Vi invito a riflettere su Vostro compito".