La Protezione civile premia i suoi volontari. Domani la consegna delle benemerenze

Il gruppo di protezione civile Cvt San Costanzo, in collaborazione col Comune, ha organizzato per domani alle 21, alla sala consiliare, un incontro di sensibilizzazione sui temi della protezione civile e dell’impegno nel volontariato. "L’iniziativa – sottolineano i componenti del Cvt coordinati da Marco Sonnante – vuol’essere un’occasione per riflettere sui rischi presenti nel nostro territorio e su come affrontare situazioni di criticità. Vorremmo che il gruppo cresca numericamente e qualitativamente, acquisendo sempre maggiori competenze e dotandosi di più attrezzature". Al termine della serata il sindaco Filippo Sorcinelli consegnerà ai volontari gli attestati di benemerenza della Regione per i servizi svolti durante l’emergenza Covid.

s.fr.