La Protezione civile prende i beni della mafia

Due capannoni e un piazzale del valore complessivo di 378.400 euro ubicati in zona Centocroci a Mondolfo, confiscati dal Tribunale di Ancona alla criminalità organizzata nel 2020, dopo un lungo iter sono stati assegnati al Comune che li destinerà all’associazione di Protezione civile ‘Faà di Bruno’ per farne la nuova sede.

A dare la notizia è stato ieri mattina il vicesindaco, assessore al bilancio, sicurezza e protezione civile Carlo Diotallevi, insieme al primo cittadino Nicola Barbieri, al comandante della polizia locale Ivan Donati e al presidente e vice della protezione civile Enrico Vitali e Nicola Rovelli. Capannoni, uno a fianco all’altro, per un totale di circa 800 metri quadri, con relativo piazzale di oltre mille, che fino a poco prima della confisca erano usati per una concessionaria d’auto e una carrozzeria. La procedura è stata complessa, ma da poco è arrivato il decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati (Anbsc) che ha stabilito che gli immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Mondolfo per il perseguimento di finalità sociali e istituzionali e in particolare "per la destinazione di protezione civile, per fini di ricovero mezzi, moduli operativi, formazione ecc., nonché della possibile collocazione del Coc (il Centro Operativo Comunale nelle fasi di calamità)".

"Per valorizzare tali immobili – ha sottolineato Carlo Diotallevi – l’amministrazione ha elaborato un progetto di ristrutturazione e adeguamento del valore di 80mila euro col quale ha partecipato al bando della Regione volto a promuovere strutture idonee al coordinamento degli interventi in caso di calamità naturale e alla prima assistenza della popolazione. "Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo percorso – ha aggiunto Diotallevi – portato avanti in maniera sinergica con il comandate della polizia locale e gli uffici comunali. Da anni stavamo lavorando per trovare una nuova sede operativa per la protezione civile e finalmente ci siamo riusciti". Adesso i locali saranno sottoposti alle necessarie verifiche tecniche, dopodiché verranno effettuati gli opportuni lavori e la sede di Protezione civile sarà finalmente operativa.

Sandro Franceschetti