La Protezione civile protagonista in piazza

È in programma oggi, dalle 10 alle 18, in piazza del Popolo, l’appuntamento "Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile" che porterà le volontarie e i volontari del gruppo di Pesaro in piazza del Popolo, per indicare ai cittadini "le azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto e per diffondere la cultura della prevenzione attraverso cui si può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi ci sta intorno" spiegano l’assessore all’Operatività Enzo Belloni e il coordinatore del Gruppo comunale della Protezione civile Ugo Schiaratura. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di informazione promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e basata sulla sinergia fra scienza, volontariato e istituzioni. Si rivolge all’intera cittadinanza per divulgare le buone pratiche in caso di scosse sismiche o alluvioni.