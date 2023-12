La Provincia accorpa a Cagli, Pesaro, Urbino. Chiusi i Circoli a Fano

Bilancio di previsione e riorganizzazione della rete scolastica sono state le delibere approvate ieri in Consiglio provinciale. Sul dimensionamento si conferma quanto anticipato dal Carlino: le quattro autonomie oggetto di revisione, propongonol’accorpamento a Pesaro di Cpia e Agrario, "per cui si auspica la fattibilità tecnica da parte ministeriale" ha detto il presidente Paolini; la nascita dell’Omnicomprensivo Celli - Tocci a Cagli; eliminazione delle direzioni didattiche a Fano e riorganizzazione degli Istituti comprensivi; fusione, a Urbino, degli Istituti Volponi e Pascoli.

Nel bilancio di previsione, approvato ieri in Provincia sono stati inseriti investimenti per 61 milioni in tre anni (di cui 30 milioni e 465mila euro nel 2024). Di questi 38 milioni e mezzo andranno per le scuole superiori (23 milioni e 567mila euro nel 2024, per la maggior parte finanziati da trasferimenti Pnrr) e 22 milioni per le strade (sei milioni e 782mila euro nel 2024, in via principale con trasferimenti dal Mit). Inseriti anche i fondi per i lavori di risanamento conservativo degli impianti termici, idrico-sanitari ed elettrici al Campus e al Cecchi (75mila euro), oltre agli interventi di adeguamento e manutenzione per una maggiore funzionalità degli spazi di Marconi, Bramante-Genga e della sede dell’Agrario in strada statale Adriatica (176mila euro)". Un locale, quest’ultimo, oggetto di affitto temporaneo nell’area degli uffici del Provveditorato, che la Provincia acquisirà investendo 110mila euro e ricavando tre aule per l’Istituto.