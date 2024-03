La Provincia contro Aurora: "Lettera intimidatoria"

La Provincia non accetta quella lettera che le è stata inviata da Aurora srl, la società che vuol costruire la discarica di Riceci. La considera intimidatoria: "Stiamo valutando insieme all’ufficio legale di inviarla alla procura della Repubblica per una nemmeno velata intimidazione nei confronti della Provincia". A dirlo è il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci che aggiunge: "E’ irrituale e irrispettosa, a tratti arrogante e senza alcuna reale attinenza alla realtà. Sarà la procura a valutare se quella lettera ha superato o meno i leciti confini del confronto".

La lettera a firma dell’amministratore delegato di Aurora srl Simone Sammaritani chiedeva senza giri di parole la rimozione del dirigente provinciale Andrea Pacchiarotti dal ruolo di coordinatore della conferenza dei servizi per la discarica di Riceci. Aurora e dunque Marche Multiservizi che ha il 40 per cento, lo considera influenzabile dalla politica, ostile alla discarica, e chiede che venga rimesso in quel ruolo il precedente coordinatore, Maurizio Bartoli. Che evidentemente rappresenta una maggiore garanzia per Aurora srl. La quale considera il dottor Pacchiarotti pronto "a favorire una non consentita ingerenza degli organi politici-rappresentativi nelel valutazioni tecniche discrezionali degli uffici competenti allo svolgimento dell’istruttoria del procedimento autorizzativo, in violazione dei basilari principi in tema di separazione funzionale tra l’attività di indirizzo politico e quella gestionale. Gli atti a firma del responsabile del servizio della Provincia sono connotati dall’introduzione di un atto politico nel procedimento amministrativo e della stessa delibera consiliare". Non solo: Aurora srl accusa il dirigente Pacchiarotti di aver diffuso veline ai giornali. Ecco cosa scrive la società: "La circostanza che il Carlino abbia annunciato la conferenza di servizi quando noi lo abbiamo saputo appena il giorno prima, lascia presumere che la nota in questione sia stata evidentemente diffusa dal dirigente che ha formato il documento, sintomo evidente di un rischio concreto di assenza di imparzialità".

La consigliera regionale del Pd Micaela Vitri dice: "Proseguono giustamente le proteste contro il progetto della maxi discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti produttivi a Riceci. Ciò che però continuo a non spiegarmi è perché la Regione non voglia metterci un punto. Per l’Unione europea le discariche sono fuori legge. Perché la Giunta Acquaroli non presenta subito il nuovo piano gestione rifiuti in linea con le misure europee? L’Assessore Aguzzi il 4 febbraio 2021 dichiarava: “Porterò presto in Giunta la delibera con le linee di indirizzo, dando così effettivamente inizio al nuovo iter per l’adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Regione Marche alle direttive comunitarie del 2018 in materia di economia circolare. Un passo fondamentale e atteso non ulteriormente derogabile’. Sono passati tre anni. Ora invece temporeggia, mentre il Genio Civile di cui è responsabile (guidato da una nuova dirigente nominata proprio da Aguzzi) invia alla Provincia il documento a favore della proroga per i rilievi ad Aurora. Da semplice cittadina la vedo come una pressione, per mettere in difficoltà la Provincia".