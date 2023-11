La Provincia ’dimentica’ di fare domanda per i fondi. Anche l’ex Carducci alla base del "Caso Bartoli"

Tra le motivazioni emerse nel "caso Bartoli" – il dirigente della Provincia a cui sono state sottratte, dopo molti anni, le competenze dell’Urbanistica e il settore delle valutazioni e autorizzazioni ambientali (Via e Vas) – non ci si può scordare dell’appalto dei lavori di finanziamento per la demolizione e ricostruzione dell’edificio "Nolfi ex-Carducci", che era nell’elenco delle opere scolastiche da finanziare in parte con il Pnrr. All’architetto della Provincia è stato addebitato anche il non aver presentato la domanda per il finanziamento Gse per coprire una parte dei 9 milioni previsti per la copertura dell’appalto di demolizione e ricostruzione, pur avendoli inseriti in delibera. In realtà quei fondi erano in parte previsti direttamente dal Bilancio della Provincia per 2,9 milioni. Ma quella cifra diretta è stata modificata nei primi giorni di novembre, passando da 2,9 a 4,7 milioni. Coprendo così totalmente la cifra che in un primo momento era stata indicata come copertura dei fondi del Gse. D’altra parte non si poteva far saltare un appalto da 15 e rotti milioni di euro per quella che poteva essere definita una dimenticanza. Oppure un errore formale per la mancanza di una richiesta.

In effetti il Gse solitamente prevede che la richiesta di finanziamento avvenga solo con la presentazione del progetto definitivo. E così ora avverrà. Effettuata la gara d’appalto il maxi cantiere comunque partirà entro l’anno per le scuole del Nolfi: l’ex Carducci dichiarato inagibile all’inizio dell’anno scolastico 2019 e per il quale sono stati stanziati 9 milioni e 710mila euro (dei quali 5 di finanziamento ministeriale con la Legge Sisma 120, e 4,3 della Provincia) e il vicino edificio Aule, al quale la Regione ha destinato 6,2milioni. Entrambi saranno demoliti e ricostruiti. "Nonostante i finanziamenti siano diversi – spiega Maurizio Bartoli – siamo riusciti a fare una gara unica. Grazie alla disponibilità di Vitre Studio di Vicenza siamo riusciti a uniformare architettonicamente i due progetti". I lavori saranno avviati prima all’ex Carducci, poi al termine dell’anno scolastico in corso saranno estesi all’edificio Aule i cui studenti, per l’anno prossimo, dovranno essere sistemati altrove. Gli interventi in programma al Campus di Fano per un importo complessivo di 15-16 milioni di euro riguardano non solo la demolizione ricostruzione dei due edifici scolastici ma anche la palestra del Torelli e lo spazio all’aperto, dove giocano a rugby. "Rifaremo il manto sintetico, gli spogliatoi – conferma Bartoli – l’illuminazione e la recinzione".

l.lu.