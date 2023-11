La Provincia diventa ricca. Cambiata destinazione d’uso

Il palazzo della Provincia, in via Gramsci, 3000 mq di uffici, diventa un condominio. O forse un maxi hotel. Sicuramente cambia pelle. Ieri la conferenza dei servizi ha approvato la variante al Prg che per quell’immobile prevede, da 60 anni, una destinazione esclusivamente di terziario, ossia uffici. D’ora in poi invece è possibile farci tutto, appartamenti, hotel, residence, con un aumento del valore dell’edificio di almeno dieci volte. Ma ci sono dei vincoli, usciti fuori all’ultimo momento in conferenza dei servizi. La Soprintendenza ha imposto di non abbattere l’involucro dell’edificio, che ha una forma ad H, perché in un primo momento nel ’64, si intendeva concentrare in quel punto tutti gli uffici sanitari e poliambulatori della città. Poi si è preferito ospitarci la Provincia che è arrivata ad avere oltre 500 dipendenti (ora sono meno della metà). Scrive la Soprintendenza: "Dovranno essere ricercate soluzioni per la ristrutturazione che, pur ammettendo il cambio di destinazione d’uso, non presuppongano la demolizione dell’edificio e garantiscano la destinazione pubblica della sala convegni posta al piano terra". Il che è facile a dirsi ma più complicato metterlo in pratica essendoci stato un allarme tenuta dell’edificio da un punto di vista sismico che, nel novembre del 2020, appariva imminente lo sgombero per il cemento ammalorato. Poi una nuova perizia aveva escluso ogni pericolo e a quella ci si è affezionati.

Quindi va conservata anche la sala del consiglio provinciale dovrà mentre si può abbattere internamente tutto quello che è possibile ma non si può toccare la struttura. Per il rappresentante dell’Ast (ex Asur), va bene farci un condominio ma a "a condizione che non siano collocatiprevisti alloggi al piano immediatamente superiore di eventuali pubblici esercizi, al fine di evitare contenziosi dovuti allo stazionamento di persone, al rumore, ad odori e fumi". La conferenza dei servizi ha bocciato questa prescrizione perché in tutto il mondo ci sono bar e locali a piano terra col piano di sopra adibito a residenze. Ora il provvedimento dell’ufficio urbanistica approda in consiglio comunale per l’approvazione finale. Nel frattempo, la Provincia cerca casa. La trattativa più concreta è con Banca d’Italia per l’acquisizione della ex sede di via Rossini. Sono stati fatti numerosi sopralluoghi ed ora va eseguita la perizia sismica su quell’edificio prima di inoltrare la proposta di acquisto. Risolto anche il problema dei parcheggi. Si ricaverebbero nel sotterraneo abbattendo dei muri di un magazzino.

ro.da.