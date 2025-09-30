La provincia è di Acquaroli. Il centrosinistra perde dove sperava di rivincere. La sconfitta è partita da qui

Il sogno del cambiamento si è infranto anche in provincia. Matteo Ricci non è riuscito con il suo 45,25% a togliere la palla a Francesco Acquaroli esattamente come accadde all’ex sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi cinque anni fa, arrestatosi allora al 39,09%. Ricci non c’è riuscito, giocando in casa, da pesarese e non c’è riuscito avendo in coalizione, anziché avversario, il M5S. I pentastellati da soli, nel 2020 presero il 7,5% della tornata, mentre confluiti nell’alleanza di centrosinistra, ieri alle 22.12, segnavano il 5,49% dei voti scrutinati (394 sezioni scrutinate su 402).

L’onda del centrosinistra si è infranta sul muro della continuità: Acquaroli è passato dal 47,25% del 2020 al 51,39% di ieri, con quasi tutte le sezioni scrutinate. Facendo una fotografia di cosa sia accaduto nel territorio – alle 22.12 – l’onda ha surclassato il muro in pochi Comuni: è accaduto a Cantiano dove Ricci al 61,31% ha doppiato Acquaroli al 36,52% perché il candidato Pd Alessandro Piccini, sindaco del comune alluvionato, ha impedito che il muro salisse. L’attacco di Ricci sulla sanità non ha fatto presa nei Comuni di Macerata Feltria dove l’ospedale è stato chiuso e non ha fatto presa nei Comuni in cui i presidi ospedalieri sono stati declassati e attendono un potenziamento delle prestazioni quali Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro. Tanto per citare i dati di due Comuni con tutte le sezioni scrutinate, Macerata Feltria ha visto Ricci al 34,42% contro un invalicabile Acquaroli al 63,73%. A Cagli Ricci ha segnato il 43,87% contro il 53,88% di Acquaroli.

"Quello che si può notare – osserva Domenico Carbone, sindaco di San Costanzo, iscritto Fd’I – è che anche nella provincia di Pesaro Urbino, quindi nella patria del candidato Ricci, il presidente Acquaroli è nettamente in vantaggio. Sicuramente sono stati determinanti e si notano i sindaci, le amministrazioni vicine al presidente Acquaroli, tra cui sicuramente la mia, quella di San Costanzo (al 56,90% con Acquaroli) –, ma anche altrove. Questo perché Acquaroli si è dimostrato presente e disponibile al dialogo e all’ascolto. Dall’altra parte c’era Ricci, un candidato che ha fatto una campagna elettorale arrogante, puntata a screditare il lavoro fatto da Acquaroli".

Mauro Dini (Pd), sindaco di Lunano, commenta così il 30,07% di Ricci asfaltato dal 68,77% di Acquaroli: "Il dato veramente negativo è il -10% di affluenza rispetto alle scorse regionali. Significa che la politica parla sempre di più a una parte minoritaria dei cittadini. Questo richiama le forze politiche a usare un lessico diverso, a rivolgersi alle persone in modo più diretto e rispettoso: oggi il rischio è che i toni, le modalità e i confronti allontanino i cittadini invece che avvicinarli. Nel complesso il voto conferma la destra: è una richiesta di continuità di governo per altri cinque anni. Il messaggio è chiaro: l’elettorato vuole mettere la giunta Acquaroli nelle condizioni di realizzare fino in fondo ciò che ha promesso. Un altro dato da non sottovalutare è che, nelle aree interne, il centrodestra sembra intercettare più efficacemente il malessere legato alle difficoltà strutturali di questi territori".

Solidea Vitali Rosati