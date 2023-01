La Provincia incassa 1,2 milioni dopo 36 anni

La regione Marche è stata condannata a pagare 1.297.912,55 euro alla Provincia di Pesaro e Urbino. Avrebbe dovuto farlo nel 1987 come contributo per le spese che l’ente di via Gramsci aveva sostenuto in vari anni. Invece non lo ha fatto facendo causa. Poi con la sentenza del Tribunale di Ancona del 1993, i giudici condannarono la regione Marche al pagamento in favore della Provincia degli allora 2.661.644.492 di lire oltre interessi al tasso legale. Le spese a cui la regione doveva contribuire riguardavano la sanità per lire 97.689.374, assistenza psichiatrica per lire 514.800.469, assistenza all’infanzia per lire 231.930.599 e contributo regionale per la manutenzione delle strade provinciali per lire 1.817.224.050. La Regione venne condannata a rifondere alla Provincia anche le spese legali per complessive 14.590.260 lire, oltre ad accessori di legge, e a queste si aggiungono 130.802.000 lire per spese di registrazione della sentenza. La Regione impugnò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Ancona il 30 novembre 1994 e contemporaneamente e tentava nello stesso momento di mettersi d’accordo con la Provincia ma con calma. Lo ha fatto nel 2006, cioè dodici anni dopo, ma non andò a buon fine perché quello che offriva era evidentemente troppo poco. Soltanto in data 13 aprile 2010 la

sentenza n.879 del 1993 passava in giudicato, a seguito dell’estinzione del processo di appello pendente tra le parti. Così la Provincia dal 2014 ha richiesto il pagamento del debito "senza ritardo" oltre a interessi e oneri legali maggiorati degli interessi.

Ma la Regione, non contenta che fossero passati 27 anni dalla prima richiesta, con nota protocollata n. 664395 contestò la richiesta chiedendo, fra l’altro, il pagamento per l’occupazione senza titolo di un immobile di via Fermo 33 per 566.615,29 euro. Che ha ottenuto. Così il Dipartimento Salute della Regione ha provveduto "a determinare l’importo complessivo pari a 1.297.912,55 euro da riconoscere a favore della Provincia di Pesaro e Urbino quale debito fuori bilancio". Dettaglio: le spese legali hanno superato i 120mila euro di soldi pubblici