La provincia marcia per la pace. Dai boy scout ai sindacati: "Mai vista un’adesione così"

Migliaia di persone in marcia per la pace. E tra questi moltissimi anche provenienti dalla nostra provincia. E’ la marcia della pace, svoltasi ieri ad Assisi, come ogni anno, ma quest’anno, viste le guerre in atto, l’adesione era speciale. Dalla nostra provincia tanti volontari, sindacati, associazioni varie, privati.

"Una marea di gente, tanti giovani, studenti e boy scout. Noi pesaresi dell’Anpi non siamo nemmeno riusciti ad entrare nell’ultima piazza, quella di Assisi, in alto, dalla folla che c’era", racconta Matilde Della Fornace presidente dell’associazione partigiani d’Italia di Pesaro. E continua: "Ho le gambe spezzate perché l’ultimo tratto è tutto in salita con strettoie ed anche tanti scalini ed anche sotto il sole, ma è stata una bellissima esperienza con una grande partecipazione. Se si è sentito male qualcuno? Abbiamo visto mentre stavamo tornando al pullman che stavano soccorrendo una persona, ma non era uno dei nostri. I leader politici non li abbiamo visti. Pensate che mentre noi stavamo tornando indietro per raggiungere il nostro mezzo stavano ancora salendo verso Assisi una marea di persone".

L’assessora Camilla Murgia era assieme alla consigliera Simonetta Drago aggiunge: "Un clima meraviglioso con decine di migliaia di persone tra cui tanti pesaresi che si sono messi in marcia intorno alle 9 per prendere parte alla marcia della Pace. Tantissime bandiere della pace, insieme a quelle della Palestina ed abbiamo anche notato una grande partecipazione di famiglie, associazioni e istituzioni compreso il comune di Pesaro che è onorato di essere presente oggi. Questa marcia fa parte della della nostra tradizione di partecipazione civile e di impegno per i diritti umani. Siamo consapevoli – conclude Murgia – che la strada per affermare la pace è ancora lunga e in salita, ma la partecipazione di oggi ci dà la forza di continuare questo cammino".

Un pullman di pesaresi partito all’alba con dentro 85 persone, tra famiglie, studenti e boy scout si è fatto tutto il percorso di 23 chilometri che conduce da Perugia ad Assisi. Gli altri pullman organizzati dalla Cgil sono arrivati un po’ più tardi: "Per cui ci siamo infilati all’interno del corteo da Santa Maria degli Angeli e quindi non abbiamo fatto tutto il percorso – racconta Roberto Rossini sgretario provinciale della Cgil –. E’ stata una manifestazioni con una partecipazione che non si riesce a stimare perché i primi a partire sono arrivati ad Assisi in piazza intorno alle 11 di questa mattina e gli ultimi sono arrivati intorno alle 15. Mai vista una cosa del genere. Non ho i dati – continua Rossini – ma nelle edizioni degli ultimi due anni tanta persone così non le ho viste. Un migliaio in tutto di pesaresi e del resto della provincia? Non riesco a stimarlo, noi come Cgil ne abbiamo portati 450".

Nel corteo anche una spedizione di fanesi guidata dal consigliere Marco Bavosi e dalla consigliera Carla Luzi ed un altro folto gruppo con due pullman oltre le macchine private è partito anche da Vallefoglia, spedizione organizzata dall’amministrazione e dal polo scolastico Papa Giovanni II.