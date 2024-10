La “Pulcinellata sciamana“ brillerà sul palco del Gad

Nuovo appuntamento con il Concorso della 77ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, la cui direzione artistica è firmata da Cristian Della Chiara. Oggi alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro sarà la volta di “Pulcinellata sciamana“, scritta, diretta e interpretata da Francesco Facciolli, in scena assieme a Daniele Facciolli per l’Aps Tuttinsieme di Corridonia.

La pièce racconta vita, morte e rinascita della nera maschera napoletana, attraverso la performance di Francesco Facciolli. Una prova immersiva dell’attore, che aiutato in scena da Daniele Facciolli, coinvolgerà il pubblico divertendolo e facendolo riflettere allo stesso tempo, con la forza archetipica della Commedia dell’Arte. Attraverso imprevisti e un finale inatteso, la maschera riuscirà sempre a venirne fuori con un sorriso. "“Pulcinellata Sciamana“ è uno spettacolo sbagliato – racconta lo stesso Facciolli –. Nasce da una serie di errori, di ripensamenti, di rimpianti e revisioni. Nasce da un desiderio antico e da una spinta contemporanea. È lo spettacolo che volevo fare è quello che volevo evitare. Forse proprio per questo motivo è una "Pulcinellata" nel senso più stretto della parola ed è "Sciamana" perché è un medium tra il comprensibile e l’inafferrabile. Tra una sonora risata e un silenzio assordante. Tra questo mondo ed un altro possibile. Alto e basso, sotto e sopra, bianco e nero, colto e popolare, si inseguono, si alternano, si sostituiscono, fino a perdere i confini e le definizioni".

Una storia fatta da tanti Pulcinella con un finale a sorpresa. Uno spettacolo dove è possibile ammirare una lettura contemporanea ed eterna della maschera, grazie ad un testo ben congegnato ed a tratti anche commovente. Sul personaggio Pulcinella Facciolli dice: "L’analisi comparativa della diversità tra la Commedia dell’Arte del nord (Contin) e del sud (Merisi) mi ha portato a elaborare una mia sintesi centrale, se così posso dire. La Commedia dell’Arte è una forma teatrale che vive tra il ‘500 e il ‘700, non segue testi scritti ma un canovaccio, fa uscire il teatro dalle corti e dalle chiese per portarlo nelle piazze, quattro botti e poche assi di legno sopra a mo’ di palcoscenico, divenendo così un bene intangibile che viene riconosciuto economicamente". Il concorso del 77° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, proseguirà domani alle 21 al Teatro Rossini con "Killer", scritto da Aldo Nicolaj e messo in scena dal Teatro di Sabbia Aps di Vicenza per la regìa di Eros Emmanuil Papadakis. La biglietteria del Teatro Rossini sarà aperta fino al 26 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 17 a inizio evento.

Info 0721 387621.

b. t.