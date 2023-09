La questura espelle 4 extracomunitari irregolari. Tutti accompagnati nei centri per il rimpatrio

Quattro extracomunitari espulsi, nei giorni scorsi, dalla questura, e accompagnati nei vari Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr): in questo caso a Bari (Puglia), Ponte Galeria (Lazio) e Macomer (Sardegna). Il primo espulso è un albanese di 62 anni, che aveva appena concluso il periodo di carcerazione, più di 3 anni, per reati di droga. Il secondo è un gambiano di 26 anni, rintracciato dalle Volanti al Miralfiore e risultato irregolare sul territorio. Anch’egli pluripregiudicato per stupefacenti, nonché per lesioni, resistenza, furto. Sempre al Miralfiore è stato rintracciato anche il terzo soggetto, irregolare, un nigeriano di 33 anni, gravato da numerosi precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Infine, un paio di notti fa, l’ultima espulsione: un marocchino di 31 anni, con precedenti per furti, lesioni e minacce, che era stato trovato a spacciare mentre si trovava ai domiciliari. Quando, nonostante fosse a piede libero, i poliziotti l’altro ieri gli hanno detto che sarebbe stato rimpatriato, ha reagito in maniera molto agitata, tanto che è stato necessario l’intervento dei poliziotti per riportarlo alla calma.