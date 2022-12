"La quotidianità deve essere trasformata in un capolavoro"

Cari lettori, eccoci arrivati al capolinea di questo 2022. Oggi è l’occasione giusta per ripercorrere tutto quello che ci stiamo lasciando alle spalle, e che, piacevole o meno, ci ha permesso di arrivare fino a qui. Per rompere il ghiaccio vi racconto che a inizio anno ero in dialisi aspettando il trapianto di rene e che sulla mia cartella clinica c’era scritto in grassetto che ero una “paziente terminale“: la mia vita era appesa al filo del miracolo.

Qualche mese dopo è arrivata la chiamata: c’era un rene perfetto per me. L’operazione è riuscita e dopo due settimane di ricovero, dolorante e con una cicatrice in più, ho ripreso in mano la mia vita. Ho ricominciato a studiare dando anche qualche esame, ma nel frattempo ho coltivato le mie passioni: ho ballato flamenco, sono andata a teatro, ho conosciuto persone meravigliose e ho lavorato su me stessa, recuperando tutte le energie e la bellezza del quotidiano che la dialisi mi aveva portato via.

Ho conosciuto Massimo, il mio ragazzo, che si meriterebbe un libro per essere raccontato. Con lui ho viaggiato, visitato posti nuovi, ad agosto siamo stati anche alla prima di “Otello“, al Rossini Opera Festival; è sempre emozionante tornare dove si è nati spiritualmente. Ho festeggiato le mie rinascite con i miei cari e i miei migliori amici, ho spento 26 candeline e ho adottato un nuovo cucciolo di barboncino: Biagio, 2,3 kg di dolcezza e ignoranza di cui vi racconterò prossimamente.

Ad ottobre è nato il nipotino del mio compagno, Filippo, un bimbo meraviglioso che ci ha riempito il cuore di gioia e tenerezza infinita. È stato un anno pieno di emozioni e sensazioni che mi hanno donato vita preziosa. Auguro a tutti voi di poter vivere a pieno ogni giorno, apprezzando con coscienza il quotidiano e rendendolo un capolavoro. Buon 2023!

Asia D’Arcangelo