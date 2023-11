La rabbia degli amici: "Una tragedia annunciata"

Sono sconvolti gli amici di Angelo Sfuggiti – il pizzaiolo fanese che lunedì sera ha strangolato la moglie, uccidendola, per poi tentare il suicidio –, ma non completamente sorpresi dall’accaduto. "Era una tragedia annunciata" dicono sia Luca Navacchia (da 30 anni compagno di pesca sportiva di Angelo e del figlio che ha scoperto l’orrore), sia Marco Cascioli (il noto ciclista fanese, vicino di casa da oltre 40 anni e amico fraterno di Angelo).

"Sono arrabbiato nero, perché tutti commentano ma nessuno sa il contesto di questa famiglia - ci rivela Cascioli -. Angelo era la persona più buona di questo mondo. Se ti poteva aiutare ti aiutava, nonostante i numerosi problemi che la sua famiglia ha sempre avuto. Negli ultimi mesi però era arrivato al limite, era così depresso che un mese e mezzo fa aveva già tentato il suicidio coi barbiturici. Ma dopo un ricovero lampo, dal pomeriggio alla mattina, era stato rimandato a casa e non si era più visto nessuno da lui: né una visita medica, né un controllo dei servizi sociali….". Una vita passata insieme a lavorare in pizzeria, lui e Rita. Poi l’inizio della malattia di lei. Prima un ictus, poi il disagio mentale.

"Angelo è arrivato alla disperazione perché la moglie gliene combinava di tutti i colori - prosegue Cascioli, che lo invitava spesso a giocare a carte a casa sua per fargli passare qualche ora di spensieratezza -. E’ stato lasciato solo dalle istituzioni. La moglie non stava bene di testa, ma sapeva bene che se alzava la voce, lui poi cedeva perché le voleva bene. Negli ultimi sei anni facevano litigate tanto grosse che le urla si sentivano a 50 metri di distanza". Nonostante la malattia e le medicine, Rita amava la moretta e il buon vino, da sorseggiare da sola al bar. E i profumi. "Ne comprava anche due a settimana - dice Cascioli - Lei spendeva soldi a più non posso per fargli dispetto, tant’è che Angelo si lamentava sempre che non gli bastavano per le bollette. Era trattato come un cagnolino e alla fine è crollato anche lui e purtroppo è successo quello che è successo. Sono anni che Angelo cercava di farla ricoverare in qualche istituto, ma la risposta è sempre stata che non c’era posto, solo a pagamento. Adesso invece vedrai che il posto, in un centro di igiene mentale, per lui lo trovano. Non era meglio metterci lei prima e salvare tutta la famiglia?".

"Angelo, dopo che è andato in pensione - aggiunge Luca Navacchia - si è ritrovato solo dentro casa con una moglie schizofrenica. Una malattia che continuava a degenerare. Ultimamente la vedevi in giro con comportamenti completamente fuori di testa. Angelo è entrato in uno stato di forte depressione, probabilmente perché dopo una vita di problemi grossi… a 70 anni non riusciva più a gestire mentalmente tutto ciò. Da solo. Era una famiglia in uno stato di estremo disagio. E ultimamente lui si era rinchiuso in una bolla in cui tutto andava male. Purtroppo è successo l’irreparabile, un atto di distruzione di quel dramma: voleva morire lui e voleva che finisse di soffrire la moglie, in cui non riconosceva più la donna che comunque amava. Non so come posso spiegarlo… Ma Angelo era davvero la persona più buona ed equilibrata del mondo". Evidentemente fino a pochi anni fa.

