La rabbia del sindaco: "Rifiuti ovunque, stavolta non puliremo. Lo facciano gli studenti"

Lo ‘scherzetto’ di Halloween si trasforma in vandalismo con il Campus ridotto, nel pomeriggio di venerdì, in un campo di battaglia costellato di bicchieri, bottiglie, cartacce e i resti di un bidone fatto esplodere. Dura la reazione del sindaco Andrea Biancani: "Una situazione intollerabile, questa volta saranno gli studenti a pulire, non il Comune". Atti di inciviltà che al Campus si sono ripetuti per la seconda volta a distanza di poco più di un mese. In questo caso con una aggravante: aver fatto esplodere un bidoncino dei rifiuti. "Un atto irresponsabile e pericolosissimo – commenta il primo cittadino – non si parla più di ragazzate. Se qualcuno fosse passato lì vicino, si sarebbe potuta verificare una tragedia. Questa non è più una questione solo di decoro, ma di sicurezza e di rispetto per la città. Pensi che un pezzo del bidone è volato da sotto il porticato del Campus fino al muro del parcheggio: se in quel momento ci fosse stato qualcuno avrebbe potuto essere colpito".

Sindaco, ha chiesto alla polizia locale di indagare per individuare i responsabili?

"Un invito che avevo già rivolto un mese fa, ieri mattina ho riparlato con la comandante della polizia locale per sollecitare ulteriori indagini. Un episodio come quello dell’esplosione del bidone non può essere sottovalutato".

Ieri mattina lei ha invitato Marche Multiservizi a non pulire l’area, con quale obiettivo?

"A differenza di quanto accaduto in precedenza ho dato indicazioni agli operatori di Mms di non sistemare l’area vandalizzata. Dovranno farlo gli studenti, è giusto che chi vive e frequenta il Campus si prenda la responsabilità di rimediare. Sia ben chiaro, non c’è da parte mia nessuna criminalizzazione dei giovani, a cui tengo tantissimo e che come amministrazione comunale cerchiamo di coinvolgere e valorizzare. Per fortuna chi compie atti vandalici è una piccola minoranza, mentre la grande maggioranza dei ragazzi vive il campus con rispetto e senso civico. Il nostro intento è coinvolgerli, renderli parte attiva del cambiamento, affinché siano loro stessi i custodi e i difensori di questa zona così importante per la città. L’altra volta non ho potuto coinvolgere gli studenti perché il prato era stata subito pulito da una brava cittadina. In questo caso ho cercato di avvisare i residenti del quartiere di non intervenire perché possano farlo gli studenti stessi".

Come si muoverà? Contatterà i presidi delle scuole?

"Lunedì mattina chiederò sia all’assessore Mila Della Dora (Manutenzioni) sia alla collega Camilla Murgia (Politiche educative) di chiamare le scuole per attivare un percorso educativo e formativo. Anche se non direttamente responsabili, spetta agli studenti farsi carico della pulizia dell’area"

Qualcuno potrebbe obiettare: come si fa a dire che a sporcare siano stati gli studenti del Campus?

"Non dico che non ci sia anche qualcuno che viene da fuori, ma sicuramente gli studenti del Campus sono coinvolti. Pesaro è una città aperta, giovane, viva ma gli spazi come il campus vanno vissuti e utilizzati con senso civico. Non possiamo e non vogliamo tollerare simili episodi: serve responsabilità da parte di tutti".

an. mar.