La rabbia della barista "Ho sentito un gran botto e la ruota ormai era andata"

Elena Edera, 44 anni, un marito e due figli, andava al lavoro, non a divertirsi, lo scorso lunedì mattina, a bordo della sua Opel Meriva. Abita a Soria e stava percorrendo la Montefeltro, diretta al bar interno del centro Alpitour che ha aperto nello scorso dicembre in Strada della Fornace, proprio davanti all’Obi. Elena fa la barista al punto bar e mensa che "Pepe e sale" ha aperto all’interno di Alpitour.

Passata la rotatoria del S. Colomba, Elena inizia a percorrere la Montefeltro. Poco prima dell’Eni Station di Paolo Spadoni, "riesco – racconta la barista – a scansare una buca ma ne becco in pieno un’altra. Sento una botta tremenda. Rallento un po’ ma continuo ad andare avanti, anche perchè dietro si stava già formando la fila".

"Arrivo fino al lavoro – continua Elena –, vedo che la buca mi ha fatto piegare il cerchione della ruota. Arrivata nel parcheggio, la ruota della macchina mi fumava per l’attrito. Sono andata dal gommista, mi ha detto che ci sono 350 euro di danni, e mi ha detto che è andata bene. Quando sono tornata indietro per fare la foto alla buca ho visto che c’era un uomo, dentro un camioncino, che stava sistemando dei cartelli e si stava mettendo le mani nei capelli, diceva ’Qui è un macello’. Ho chiesto il risarcimento danni al Comune. Mi hanno detto di inviare una mail posta certificata, con foto dei danni a [email protected] Qualcuno che ha già fatto questa richiesta mi ha detto che al massimo mi ridaranno la metà del danno".

Elena non è la sola. I danni, più o meno gravi, li subiscono in tanti. Paolo Spadoni, il gestore dell’Eni station che sta sul lato destro della Montefeltro direzione Urbino, racconta: "Solo pochi giorni fa un cliente è passato e mi detto che aveva rovinato una gomma. Ma queste buche fanno paura soprattutto per chi gira in moto. Si lamentano tutti. E in tanti si chiedono perché il Comune non provveda in maniera preventiva a evitare che le buche piccole diventino grandi. Chiaro che con queste temperature ora non puoi neanche chiuderle".

Nel distributore di Spadoni arriva una grossa autocisterna che deve rifornirgli i depositi delle pompe: "Vedete quella cisterna? Quando avrà finito di fare il rifornimento per me, per andare via sarà costretta a sfiorare il guard rail perchè quel cartello (il divieto di andare oltre ai 20 all’ora), per fare evitare alle macchina le buche, in pratica è quasi nel mezzo della carreggiata. Penso che sotto quel punto però ci sia una perdita di acqua, perchè a volte l’ho visto bagnato anche con il clima asciutto".

Comunque, chi volesse togliersi lo sfizio di vedere buche profonde 30 centimetri, può andare alla rotatoria dell’Obi, sempre sulla Montefeltro, o ancora meglio percorrere Strada del Raschietto, che è uno degli itinerari alternativi per i residenti di Case Bruciate, da lunedì prossimo per 12 giorni. L’unica cosa che si può dire è: in bocca a lupo.

Alessandro Mazzanti