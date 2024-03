La rabbia di Sacchetti:: "È mancato lo spirito di sacrificio"

"Va bene che la difesa non è nel dna dei nostri giocatori, ma c’è un limite a tutto. Nel secondo tempo ci sono passati sopra". Sacchetti è deluso dall’arrendevolezza della sua truppa, dopo aver sperato per una settimana di averla rianimata sotto il profilo della combattività. Invece i quasi 110 punti subìti, di cui quasi 70 nella ripresa (!), accendono l’allarme rosso in casa Vuelle, lasciata sola al penultimo posto da Treviso. "Quando una squadra subìsce 35 punti in un quarto, poi 32 nell’ultimo e a due minuti e mezzo dalla fine ha commesso un solo fallo, significa che manca lo spirito di sacrificio. Ho già detto tante volte che dove non arriviamo fisicamente per limiti strutturali dobbiamo arrivare almeno coi falli per non prendere canestri facili. Non possiamo fare delle figure così senza avere la minima reazione".

Una sintesi fra le due Vuelle che abbiamo visto nel giro di una settimana? "Spero proprio che non sia quella del secondo tempo di oggi, perché contro Brescia e nel primo tempo di questa gara, pur senza avere qualità eccelse, avevamo lottato. Nessuno dei miei è arrivato ad avere almeno 4 falli, mentre se in ballo c’è la salvezza non puoi avere un atteggiamento del genere". Dopo il debutto straordinario contro la Germani, Wright-Foreman ha assaggiato il pane duro delle difese tattiche del nostro campionato: "Non ha avuto l’impatto della prima partita, ma il problema non è stato lui, non dobbiamo trovare scuse: c’è qualcosa che non ha funzionato in generale, al di là del fatto che siano riusciti a metterlo in difficoltà". Le cifre descrivono il disastro: il 77% da due punti con cui ha tirato Trento (30 su 39) è segno che è stato concesso di tutto agli avversari; poi colpiscono i 31 assist smazzati dai padroni di casa, altro dato che indica i canestri facili altrui. Infine il massacro a rimbalzo (39-22).

e.f.