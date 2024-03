La “Raffaello Gravel“ per scoprire il territorio

E’ in programma il 15 e 16 giugno a Urbino la 3ª edizione de “La Raffaello Gravel“, con la novità de “La Raffaello Gravel Trail“. Nasce con l’intento di promuovere e far vivere gli stessi luoghi vissuti da Raffaello Sanzio in persona, pedalando. E’ stata presentata nella sede di Confcommercio, partner dell’iniziativa, dal direttore generale Amerigo Varotti, dal presidente dell’Asd Ciclo Ducale, organizzatrice, Gianfranco Fedrigucci, dal segretario di Confcommercio Urbino Egidio Cecchini e dal responsabile del centro Italia di Decathlon Mattia Russo.

"Una bellissima iniziativa – ha esordito Varotti – che vuole valorizzare il territorio attraverso la bicicletta. Un territorio straordinario sotto ogni punto di vista, che quasi interamente fa parte del nostro progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza. E’ un piacere anche quest’anno presentare insieme questo evento". Per La Raffaello Gravel del 16 giugno partenza per i due percorsi alle ore 8 da Fortezza Albornoz, mentre sabato 15 la grande novità: "Una manifestazione – ha sottolineato Fedrigucci – per conoscere Urbino e lo splendido territorio che circonda la città, le sue eccellenze enogastronomiche e culturali attraverso le strade bianche. Per domenica 16 giugno sono confermati i percorsi, lungo e corto, mentre il sabato è in programma La Raffaello Gravel Trail. Prevede un percorso di 235 Km con 6.560 metri di dislivello: una sfida per gli amanti dell’estremo! Un evento che mette insieme i tre monti del territorio: Nerone, Petrano e Catria tutti da vivere in Gravel. Per i partecipanti c’è anche la possibilità di dormire in luoghi di assoluto fascino come Fonte Avellana. Un ringraziamento a Confcommercio, sempre sensibile a queste iniziative, al Comune di Urbino e a tutti coloro che collaborano".

E’ intervenuto anche Egidio Cecchini: "E’ una manifestazione a cui crediamo molto. Grazie alla Ciclo Ducale cresce anno dopo anno e contribuisce alla promozione e valorizzazione del territorio, temi che a Confcommercio stanno particolarmente a cuore". Immancabile la collaborazione con Decathlon: "Abbiamo creduto fin dalla prima edizione a La Raffaello Gravel. Allestiremo – ha spiegato Russo – il villaggio in Fortezza Albornoz: calcio, basket, tennis, pallavolo, tiro con l’arco e tante altre attività ludiche dedicate ai ragazzi!". Sarà presente anche il Distretto Bio Terre Marchigiane. Ulteriori informazioni: www.cicloducaleurbino.it

Luigi Diotalevi