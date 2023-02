La raffinata “messa in posa“ dell’artista Renzo Marasca Ecco la mostra che dura un giorno

Domani alle ore 18 torna, nello studio pesarese del fotografo Michele Alberto Sereni, in via Federici, zona Villa San Martino, “Sondare l’altrove“ con “Pose“, personale di Renzo Marasca a cura di Milena Becci. Continua il percorso di accoglienza di questo progetto, iniziato nel 2018, con un nuovo appuntamento che, questa volta, vede protagonista un artista marchigiano che da alcuni anni, residente all’estero, è poco presente nella scena artistica nazionale.

È una reale messa in posa, pose in inglese, quella che Renzo Marasca introduce all’interno dello spazio di “Sondare l’altrove“. Le sue delicatissime carte dipinte sono sostenute da strutture in ferro che riconsegnano il lavoro installativo, da mirare come in una sorta di unico percorso, in cui sono molteplici gli elementi caratterizzanti in cui ci si imbatte. Fondamentale il concetto di trasparenza. Il termine trova la sua origine dal latino trans parere, ossia far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere: rimanda al trasparente, ad una materia, cioè, che fa passare la luce attraverso se stessa.

Questa levità indica, pertanto, l’esistenza di un fenomeno complesso e perfino enigmatico perché unisce a sé i caratteri opposti della materialità e della invisibilità, fondendoli in un unico elemento che si manifesta come condizione articolata. "Essa non amplifica ciò che è estremamente chiaro ma ciò che è chiaramente difficoltoso da esaminare", dice una nota degli organizzatori. Mostra visitabile solo domani dalle 18 alle 20, ingresso libero. Info: 329 4969275.

