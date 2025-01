La Rai inquadra ancora le canotte Vuelle. Trasferta nella tana deI team rivelazione

Dalla prova del nove che era quella contro la Fortitudo Bologna, adesso si passa al percorso di guerra, un po’ come camminare sui carboni ardenti, perché la Carpegna Prosciutto gioca fuori dalle mura amiche, a Cividale, e senza il sostegno di ottomila tifosi. Perché questa sera alle 18 la formazione di Leka – la partita viene data in diretta su RaiSport – incontra una delle formazioni-sorpresa del campionato e cioè quella Cividale che è allenata da Stefano Pillastrini, uno di quei tecnici che ha sempre lasciato buoni ricordi dove è passato. Un incontro di quelli da classificare, tra i ‘severi’ perché Cividale in questo match si gioca l’entrata nelle final four di coppa Italia di serie A2. Avvenimento di non poco conto per una cittadina da diecimila persone come Cividale.

Una partita molto difficile quella che ha davanti la Vuelle sia per l’organizzazione di gioco costruita in anni di lavoro da Pillastrini, sia perché all’interno dell’organico ha giocatori di assoluto spessore come l’americano Lamb che i tifosi della Vuedlle ricordano bene. Ad illustrare la gara di questo pomeggio è il vice di Leka, Giacomo Baioni, che dice: "Cividale è una squadra molto ben allenata da un coach di grande valore come Stefano Pillastrini. Formazione di livello, fa del collettivo la propria forza e presenta anche individualità importanti. Si tratta di una squadra vera in attacco e in difesa, molto pericolosa. Ritroveremo un nostro ex molto temibile come Doron Lamb, dotato di grandi qualità e tanto talento. Cividale gioca una pallacanestro molto aggressiva su tutto il campo e vanta tanta qualità nei lunghi. Dovremo fare attenzione a giocatori come Redivo e ai vari tiratori, tutti molto temibili. Sappiamo che per loro una vittoria contro di noi significherebbe accedere alla Final Four di Coppa Italia ma ovviamente noi daremo tutto su ogni pallone per conquistare due punti per risalire la classifica. Veniamo da una settimana di lavoro positiva, la squadra continua a fare passi avanti. Monitoriamo quotidianamente le condizioni di Petrovic, vedremo se riuscirà a essere della partita domenica".

E di rebus in questo momento sul tappeto ce ne sono almeno un paio, perché oltre a Petrovic che si vedrà solamente questo pomeriggio se calzerà il campo o meno, resta dietro le quinte anche l’altro problema e cioè quellòo della sostituzione di Parrillo. Si è chiaramente capito che la società è in movimento sotto questo profilo ma come ha detto giustamente Spiro Leka tutte le mosse vanno vagliate e ben ponderate: insomma evitare di avere una serpe in seno al fine di non far saltare per aria quel clima che si è creato all’interno della squadra che è stato alla base delle cinque vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra dai bassifondi della classifica al mucchiuone centrale.

Non trapela invece nulla per quello che riguarda invece il pivot per dare un aiuto a De Laurentis ed avere anche una maggiore consistenza a rimbalzo. Nei giorni scorsi radio-basket aveva fatto trapelare un possobile rtitorno in maglia biancorossa di Totè, ora in forza a Napoli. Un nome durato un battito di ciglia perché poi il nome dell’ex pivot non è più tornato alla ribalta. In attesa comunque di sviluppi davanti alla Tv per Cividale-Carpegna Prosciutto.

