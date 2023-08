La rassegna Acqua Dolce a Borgo Pace: conoscere dal vivo gli autori e i loro libri

Al via oggi alle 17,30 la rassegna di aperitivi letterari “Acqua dolce. Le figlie e i figli del fiume Metauro“ , realizzata nell’ambito del progetto “La Casa della Scrittura“ di Borgo Pace, ideata e curata da Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani di “Libraria Il Palcoscenico del Libro“. Cinque incontri per conoscere gli autori Matteo Cellini, Stefano Gentili, Tonino Mosconi, Alessandra Carnaroli e Claudio Pallottini, approfondendo la conoscenza della loro attività, delle opere realizzate e del metodo di lavoro, in un’ottica di confronto, scambio e valorizzazione, per una rassegna che vuole non solo mettere in contatto i diversi professionisti della scrittura locale ma anche sensibilizzare il pubblico sulla ricchezza dell’offerta culturale presente nel proprio territorio. Si comincia, appunto alle 17,30 con un incontro alla “Antica Locanda la Diligenza“ con l’autore Matteo Cellini. "L’iniziativa – sottolinea il sindaco Romina Pierantoni – si inserisce appieno nel solco delle attività della Casa della Scrittura di Borgo Pace: un contenitore di attività culturali il cui scopo ultimo è la valorizzazione e la promozione della cultura letteraria del territorio in una prospettiva di condivisione e reciproco miglioramento. Questa iniziativa tocca alcuni spazi importanti del nostro territorio per favorire la condivisione e la creatività, promuovendo la cooperazione di talenti e professionalità di diversi settori (editoria, teatro, cinema, televisione, fumetti, radio, musica eccetera) all’interno di un sistema unico in cui la realizzazione di progetti editoriali sia in grado di instaurare nuove direttrici di interesse, così da valorizzare il territorio sia a livello nazionale che internazionale".

a. a.