La realtà cambia con le parole?. Chiara Valerio, viaggio nel presente

Domenica, alle 11, torna al Teatro Sperimentale l’appuntamento con “On art Pesaro. L’arte legge il mondo“, rassegna promossa per l’anno di Capitale italiana della cultura da Intesa Sanpaolo, main partner di Pesaro 2024, e da Marsilio Arte, società che progetta e realizza mostre e iniziative, produce e cura cataloghi, libri illustrati, saggi e volumi dedicati alle arti visive e coordina e pianifica attività.

Dopo l’esordio del 27 ottobre con Stefano Mancuso, sarà la volta di Chiara Valerio, scrittrice, direttrice artistica e curatrice editoriale, con un intervento dal titolo “Tutte le immagini scompariranno“. "Cambia la realtà quando cambiano le parole? E come? – si chiede Valerio –. A leggere Calvino o Saramago (penso a una delle “Lezioni americane“, L’esattezza, e a un romanzo, Storia dell’assedio di Lisbona) sembra cambi tutto, la vicenda privata dei personaggi e la Storia. E quanto siamo in grado ancora di descrivere con le parole ciò che abbiamo intorno, visto che non facciamo altro che scattare fotografie (spesso un selfie)? E se siamo ancora in grado, come cambieranno le immagini d’arte fatte con l’intelligenza artificiale – copie e invenzioni – quando per ottenerle dobbiamo scrivere, cioè descrivere con le parole?".

Scrittrice, editor e conduttrice radiofonica, Chiara Valerio ha pubblicato saggi, romanzi, racconti, tra i quali Il cuore non si vede (Feltrinelli 2019), La matematica è politica (Einaudi 2020), Nessuna scuola mi consola (Einaudi 2021), Così per sempre (Einaudi 2022), La tecnologia è religione (Einaudi 2023), Chi dice e chi tace (Sellerio Editore 2024). I suoi testi sono tradotti in diverse lingue.

La rassegna On art Pesaro prevede quattro appuntamenti, con Mancuso, Valerio, Laura Pepe (24 novembre) e Riccardo Falcinelli (1 dicembre): quattro personalità d’eccezione, appartenenti ad ambiti di ricerca differenti e trasversali che rispecchiano il criterio multidisciplinare alla base dell’iniziativa.

Le lezioni sono l’occasione per riflettere sulle interazioni tra arte, natura e tecnologia in piena sintonia con il tema di Pesaro 2024 “La natura della cultura“ e saranno accompagnate da un racconto visivo che rinsalderà il legame tra parola e immagine, stimolando il coinvolgimento del pubblico in un luogo (il teatro) votato alle esigenze e alle logiche della collettività. Dopo Valerio, il 24 novembre sarà la volta di Pepe, storica e studiosa del mondo classico, docente di diritto romano e diritti dell’antichità all’Università degli studi di Milano, con “Uomo e Natura nel mondo classico“. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma è richiesta la prenotazione su www.marsilioarte.it/mostre-ed-eventi/on-art/, su cui è prevista anche la diretta streaming.